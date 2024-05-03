Bedava değil parasını ödedi

Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, bir gazeteye verdiği röportajda "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı" sözleriyle Türkiye'deki kira fiyatlarını eleştirdi. Bu haklı tepkisine, herkes destek verdi.

Ancak bir süre sonra affını istedi. 2 Şubat'ta görevinden ayrıldıktan sonra eşi Batur Biçer ve oğlu Aslan Selim ile İstanbul'a geldi. İddiaya göre Boğaz'ın incisi Four Seasons Oteli'ne yerleşti. Erkan'ın otel sahibi Mesut Toprak ve Vedat Aşçı tarafından misafir edildiği iddiası günmede getirildi. Ancak Erkan ailesinin otelde 1 ay kaldığı ve misafir edilmediği kaydedildi. Erkan'ın Boğaz manzaralı süite günlük kahvaltı dahil 120 bin lira ödediği belirtildi. Aileye, bir aylık tatil için 4 milyon liralık fatura geldiği öğrenildi.



BOĞAZ'IN İNCİSİNDE 1 AY

Üç kişilik Erkan ailesi, Boğaz'ın en ünlü otelinde bir ay kaldı. Faturanın 4 milyon lira olduğu anlaşıldı.