Başkanla bir an bile ayrılmadık

Yunan medyasından Athens Voice'a konuşan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Başkan Alafouzos ile birebir görüşmemizde kendisi Panathinaikos için ne istediğini, ne hayal ettiğini bana çok güzel anlattı. İlk andan itibaren aramızda pozitif enerji, karşılıklı sevgi ve saygı oluştu. Kısa bir görüşmenin ardından el sıkışıp yola çıktık. O günden bu yana bir an bile ayrılmadık" şeklinde konuştu. Terim, "Burada bir hikaye yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyon gibi davranacağız, şampiyon gibi yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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