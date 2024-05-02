Sırplar’dan Tadic analizi!

SIRP medyasından Sportkulub, Dusan Tadic ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler kullandı. İşte o ifadeler: "Sırp oyuncu Fenerbahçe'ye güç verdi. Tadic'in yeni takımı da pek iyi durumda değil. Fenerbahçe, Türkiye şampiyonluğunda oldukça uzakta, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kaldı fakat aynı zamanda aralarında oynanacak dev bir derbi var... Bu nedenle başarısızlık durumunda Fenerbahçe takımın revizyonunu duyurur ve Tadic de Türk kamuoyunun eleştirilerine maruz kalanlar arasında yer alır. Hatta teknik direktör Kartal'la ilişkilerinin giderek kötüleştiği konuşuluyor."

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