Evleniyorlar!

Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş, uzun zamandır Cansu Kurtaran ile birliktelik yaşıyordu. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Reynmen, geçtiğimiz gün sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarmaş dolaş pozlar vererek Instagram hesaplarından evleneceklerini ilan eden ikiliye, tebrik yorumları yağdı. Geçtiğimiz aylarda parmağında yüzükle dikkat çeken Reynmen, evlilik soruları üzerine "Büyüsü bozulmasın. Bir şeyler yaşanmadan insan kendini tanıyamıyor. Ben romantik bir insanmışım. Bu yönümü yeni keşfettim" demişti.

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