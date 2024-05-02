Buz gibi tatil!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, tatil için rotasını Avusturya'ya çevirdi. 45 yaşındaki güzel oyuncu, doğasını hayran kaldığı Avusturya'da gezmedik yer bırakmadı. Tatil için sık sık yurt dışını tercih eden Tugay, burada göle de girdi. Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda -15 derecede göle girdiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Mine Tugay, önce; "- 15 derecede göle girmek mi?" yazılı bir videoyu hikâye olarak paylaştı. Daha sonra da gölde olduğu bir video daha yayınlayıp, "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı" ifadelerini kullandı. Soğuk havaya rağmen göle girmekten çekinmeyen ve doğanın tadını çıkaran ünlü oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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