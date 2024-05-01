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Suudiler'den Kalyon'a ortaklık teklifi

Suudi Arabistan’ın en büyük şirketlerinden NEOM, Kalyon İnşaat’a ortaklık teklif etti. Murathan Kalyoncu, 'Kalyon olarak, küresel bir güç haline geliyoruz' dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 18:38
Suudiler’den Kalyon’a ortaklık teklifi

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İmza attığı projelerle adından söz ettiren Kalyon İnşaat, küresel bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Romanya'da Avrupa'nın en büyük boru hattının inşaasını üstlenen şirket, Katar'da milyar dolarlık gaz, Cezayir'de demiryolu, Suudi Arabistan'da havalimanı projesine talip oldu. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Önümüzdeki günlerde yurt dışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görüneceğiz. Kalyon İnşaat ve Kalyon Holding olarak küresel bir güç haline geliyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'daki ofislerini tekrar faal hale getirdiklerini, ülkede ihaleye çıkacak havalimanı projesiyle ilgilendiklerini belirten Kalyoncu, "Vakti geldiğinde projeye talip olacağız. NEOM kapsamında da projelere bakıyoruz. Bir şehir inşa ediliyor ve altyapı projelerine ihtiyaç olacak. NEOM'un bize bir teklifi oldu. Onu da değerlendiriyoruz. 'Konsorsiyum olarak sizlerle ortak olalım, altyapı işlerini birlikte yapalım' dediler. Görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

Suudiler'den Kalyon'a ortaklık teklifi!

TRANSGAZ'DAN DAVET GELDİ
Kalyon İnşaat'ın Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal gaz Boru Hattı Projesi töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Kalyoncu, projenin yüzde 30'una yakınının tamamlandığını, yaklaşık 308 kilometrelik boru hattının 300 metrelik kısmının indirmesini bitirdiklerini belirtti. Kalyoncu, Romanya'da şu anda ihaleye çıkmaya hazır olan iki doğalgaz çevrim santrali bulunduğunu, bu projelerle de ilgilendiklerini kaydetti. Moldova'nın gaz iletimini Romanya gaz şirketi Transgaz'ın sahiplendiğini söyleyen Kalyoncu, şöyle konuştu: "Orada da bizimle ilişkilerde bulunmak istiyorlar. Ayrıca Afrika'da 4 bin kilometrelik bir doğal gaz boru hattı alacaklar. Nijerya'dan başlayacak şekilde... 'Oraya gittiğimiz takdirde Kalyon'u yanımızda görmek isteriz' dediler. Kalyon olarak vazgeçilmez, hatta sürekli davet edilen bir firma haline geldik."

CEZAYİR VE KATAR'I TAKİBE ALDI
Katar'da şu anda takip ettikleri çok büyük bir proje olduğunu bildiren Kalyoncu, "Milyar doların üzerinde gaz projesi... Silivri'de yaptığımıza çok benzer. İnşallah yakın zamanda güzel haberler paylaşırız" dedi. Kalyoncu, Cezayir ve Ukrayna'da da ilgilendikleri demiryolu projeleri olduğunu belirtti.

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