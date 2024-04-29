Kartal’dan tartışılan karar

Derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirmiş ve şampiyonluk mücadelesini sürdürmüştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maçın ardından oyuncularına 3 gün izin vermesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyadan konu ile ilgili yorumlarda bulunan taraftarlar, "Böyle bir dönemde bu kararın alınması yanlış" ve "Ara vermeden hazırlıklara başlamamız lazımdı" ifadeleriyle alınan karara tepkilerini gösterdi. Ligin 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Kanarya, bu maçın hazırlıklarına çarşamba günü start verecek.

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