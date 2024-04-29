Karpuz mucizesi

İlkbahar ve yaz aylarının baş tacı olan karpuz, ağızları tatlandırıyor. Harareti alan bu mucize meyve içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı da koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği karpuzun faydalarını açıklıyor.

KOLESTEROLE ÇARE...

"Karpuz kan dolaşımını hızlandırır ve zararlı maddeleri damarlarınızdan uzak tutarak kolesterol seviyesinin yükselmesini engeller. Bol su içeriğiyle vücutta su kaybını engellemektedir. Aynı zamanda karpuz içerdiği likopen ile prostat kanseri hücre çoğalmasını azaltır. Karpuz ayrıca A ve C vitamini içerir ve beta karotenden zengindir. Bu antioksidan bileşenler vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanseri önleyici özellik göstermektedirler. Aynı zamanda potasyum ve magnezyum minerallerinden de zengin olan karpuz, yaz için tercih edilebilecek bir ara öğündür" diyor.