Kamuda-özelde iş fırsatı

Hem kamuda hem özel sektörde iş fırsatları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na yıl sonuna kadar 36 bin personel alımı için düğmeye basılırken, öğretmen atamalarında da 'kadro' sayısı Kabine toplantısının ardından açıklanacak. 2024 öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları belli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz ihtiyaçlarımızı belirledik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten" demişti. Milli Savunma Bakanlığı'na bin 829 sürekli işçi alımında başvurular bugün sona ererken; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bin 72 mevsimlik işçi alımı için süreç yarın bitiyor. Üniversitelerde de pek çok alanda personel alımı için kollar sıvanmış durumda. Örneğin; Erciyes Üniversitesi, KPSS puanıyla mühendisten hemşireye, biyologdan sağlık teknikerine, büro personelinden güvenlik görevlisi ve destek personeline kadar 144 personel alacak. Bunun için başvurular 30 Nisan'da sona erecek. Yıldız Teknik, Kayseri, Adnan Menderes, İstanbul (Cerrahpaşa) da sözleşmeli personel alımı yapacak üniversiteler arasında yer alıyor. Aile, Dışişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de personel alımı yapacak.

İŞTE AÇIK İŞLER

Özel sektör ise İŞKUR aracılığıyla 133 bini aşkın personel arıyor. Yılbaşından bu yana 422 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da hemen her alanda personel ilanı bulunuyor. Açık işte başı 27 bin 497 kişiyle beden işçileri çekiyor. Özel sektör 4 bin 385 temizlik görevlisi, 3 bin 844 servis elemanı, 2 bin 877 satış elemanı, 2 bin 605 konfeksiyon işçisi arıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup kendisine uygun işe başvurabiliyor.

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