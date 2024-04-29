İsmail Yüksek sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile oynadığı derbinin 17. dakikasında Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileğinden sakatlık yaşayan İsmail Yüksek oyuna devam edememişti. Dün MR'ı çekilen yıldız orta sahadan Sarı-Lacivertiler'e kötü haber geldi. Ayak bileği bağında kopma tespit edilen İsmail'in 4-6 hafta arası yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sezonu kapatan İsmail'in Euro 2024'ü de kaçırabileceği ifade ediliyor. Bu sezon 47 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi. İsmail'in yerine kalan maçlarda Mert Hakan'ın ya da Krunic'in forma giymesi bekleniyor.

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