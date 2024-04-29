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Gülben'i gördük

Göz ameliyatı geçiren ve tam 2 ay sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, İzmir’de konser verdi. Sesi ve güzelliğiyle izleyenleri büyüledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Gülben’i gördük

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Gülben Ergen gözünde oluşan yırtık nedeni ile bir ameliyat geçirdi. Doktoru yoğun ışığa maruz kalmamasını, dolayısıyla sahneye çıkmasını yasaklamıştı. Bu sebeple 2 ay spot ışıklarından uzak kalan Gülben Ergen sağlığına kavuşur kavuşmaz ilk konserini İzmir Şerefe'de verdi. Gülben Ergen formda vücudu ve güzelliği ile kendine hayran bıraktı. Ergen seyircisine bir de müjde verdi. Gülben Ergen, Sezen Aksu'dan yeni bir şarkı aldığını söyledi. "Söz ve müziği Sezen'e ait yeni şarkımı sizlerle birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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