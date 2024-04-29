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Gençlik ayaklandı

ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı gösteriler hız kazandı. Keskin nişancılar sahaya çıktı. 300 öğrenci gözaltına alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Gençlik ayaklandı

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ABD'de üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar arttı. İsrail'in Gazze saldırısına öğrenciler isyan bayrağını açtı. Polis, göstericilere acımadı. Orantısız güç kullandı. Indiana Üniversitesi'nde 23, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde 72, Washington Üniversitesi'nde 80, Northeastern Üniversitesi'nde ise 100 Filistin destekçisini gözaltına aldı.

Bu arada dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi saldırıların başladığı günden bu yana protesto gösterileri düzenleyerek İsrail yönetimine ve destekçilerine "Katliamı durdurun" çağrıları yaptı. Tel-Aviv'de de hükümet karşıtları sokağa çıktı. "Netanyahu istifa" sloganları attı.

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