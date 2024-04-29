Borsaya ilgi arttı: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar ve yerel seçimlerin ardından ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisini artırıyor. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar 15 Mart- 19 Nisan arasındaki dönemde 1.1 milyar dolarlık net alım gerçekleştirirken, getiri arayışındaki yerli yatırımcılar da Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arzlarda tekrar düğmeye basmasıyla birlikte hisse senedi piyasasına akın etti.



CUMA GÜNÜ ÇİFTE REKOR

Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 19-26 Nisan haftasında 518 bin kişi artarak 8 milyon 260 bine çıktı. Endeks haftanın son işlem gününde 9.915 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içi zirvesini de 9.956 seviyesine taşıdı. Borsa İstanbul'da bu yıl şu ana kadar 10 şirket halka açıldı. Gerçekleştirilen halka arzların büyüklüğü 22 milyar 895 milyon TL olurken, bu halka arzlara gelen talep 94 milyar 991 milyon liraya ulaştı. 10 halka arzda toplam 29.4 milyon yatırımcıya hisse satıldı. Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 28 Nisan 2023'te 4 milyon 768 bin seviyesinde bulunuyordu. Son 1 yılda gelen yatırımcı sayısı 3.5 milyona ulaşırken, bu dönemde endeksteki yükseliş yüzde 114.7 oldu. Borsa İstanbul bu performansla son 1 yılda dünyada en fazla yükselen ikinci piyasa oldu.



10 BİN İÇİN GERİ SAYIM

Borsa İstanbul'da endeksin bu hafta 10 bin puanı aşması bekleniyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığına dikkat çeken analistler, Borsa İstanbul'un benzer ülke piyasalarına göre yüzde 60'a yakın iskontolu işlem gördüğünün altını çiziyor.