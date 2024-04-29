10 soruda evde çalışanlara emeklilik imkanı

Evinde çocuk veya hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini, bu işleri yapanlar da haklarını merak ediyor. Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için 2 farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor. İsteyen çalışanlar eksik günlerini de tamamlayabiliyor.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR SİGORTALI YAPTIRILMAK ZORUNDA MI?

1 gün de 10 gün de çalışılsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.

PRİMLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Evinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarı olan 666,75 liranın yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri yeterli oluyor. Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise emekliliği kapsayan sigorta yaptırılmalı.



AYDA 10 GÜN VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 2.500,31 (666,75 TL x 10 x % 37.5), 30 gün çalıştıranlar da 7.500,94 (666,75 TL x 30 x % 37.5) lira prim ödeyecek. Ancak primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece 10 gün için 2 bin 166 lira 94 kuruş, 30 gün için 6 bin 500 lira 81 kuruş ödemek mümkün.



EĞER ÇALIŞAN EMEKLİ İSE PRİM DEĞİŞİR Mİ?

Ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırılan kişi emekli ise bu durumda 10 gün çalışanlar için en az 2.133,60 (666,75 TL x 10 x % 32), 30 gün çalışanlar için 6.400,80 (666,75 TL x 30 x % 32) lira prim ödenmesi gerekiyor.



AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILANLAR İÇİN EN KOLAY BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay gerçekleştirilebilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor. Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini 'çalıştıran' olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini her bir gün için ayrı SMS ile göndermesi gerekiyor.



AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRANLARIN ÖDEYECEKLERİ PRİM NE KADAR?

Ayda 1 gün çalıştıranların 13,34 (666,75 TL x % 2), 9 gün çalıştıranların 120,06 (13,34 TL x 9) lira iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi lazım.

EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE ÇALIŞAN SİGORTALILAR EMEKLİLİK PRİMİ YATIRMAK İSTERSE NE KADAR ÖDEYECEK?

Prime esas kazanç alt sınırına göre ödenecek aylık prim tutarı 6.500,81 (666,75 TL x 30 x % 34,5) lira olacak.



PEKİ BU PRİM ÖDEMESİ NASIL YAPILABİLECEK?

SGK'ya doğrudan ya da posta yoluyla, "www.turkiye.gov. tr" uygulamasından müracaat edenler banka aracılığıyla, SMS ile müracaat edenler cep telefonu faturaları ile ödeyebilecek.



EMEKLİLİK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMEK İÇİN NE GEREKİYOR?

Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli.



EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK PRİMİ YATIRMASI İÇİN BİR SÜRE SINIRI VAR MI?

Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

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