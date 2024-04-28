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Küslük 'Demet'i!

Demet Akalın, bir dönem aralarından su sızmayan Zuhal Topal ile küs olduğunu açıkladı. Akalın, selamını dahi almayan Topal için, “Bir daha asla konuşmam” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Küslük ’Demet’i!

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Magazin dünyasının sivri dillisi Demet Akalın, gerek açıklamaları gerekse hal ve hareketleri ile gündemden düşmüyor. Yıllardır sanat camiasındaki arkadaşlıkları ile bir dargın bir barışık ilişki yürüten Akalın, Zuhal Topal ile 10 senedir küs olduklarını itiraf etti. Ünlü sanatçı, Topal ile neden konuşmadıklarının detaylarını da açıkladı.

"4-5 AİLE GÖRÜŞÜYORDUK"
Bir dönem Zuhal Topal ile aralarından su sızmayan ünlü popçu Akalın, küslüğün nedenini şu sözlerle anlattı: "Zuhal Topal da konuşmuyor benimle 10 senedir... Biz baya çok iyiydik 4-5 aile görüşüyorduk. Yine bir konser zamanı gazeteciler ile konuşurken 'Zuhal de hamile' dedim. 'Vay efendim daha annemlere bile söylemeden nasıl söylersin!' diyerek bana çıkıştı. Sonra özür diledim ama şimdi gördüğünde iftarda 'merhaba' demedi Allah'ın selamı... Bir kere de cenazede selam verdim 'merhaba' dedim havada kaldı. Bir daha asla tövbe..."

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