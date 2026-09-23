İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvuru süresi doluyor. 15 bin konuttan oluşan projenin ilk etabında bin 71 konut bulunuyor. Bu konutlar için başvurular 25 Eylül Cuma günü sona eriyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların, bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

12 İLÇEDE 1.071 KONUT Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.