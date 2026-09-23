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İstanbul’da kiralık sosyal konut için başvurular 25 Eylül'de sona eriyor!

İstanbul’da bin 71 sosyal konut için başvurular 25 Eylül Cuma günü sona eriyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan konutların kurası ekim ayında çekilecek.

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İstanbul’da kiralık sosyal konut için başvurular 25 Eylül'de sona eriyor!

İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvuru süresi doluyor. 15 bin konuttan oluşan projenin ilk etabında bin 71 konut bulunuyor. Bu konutlar için başvurular 25 Eylül Cuma günü sona eriyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların, bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

İstanbul’da kiralık sosyal konut için başvurular 25 Eylül'de sona eriyor!-2

12 İLÇEDE 1.071 KONUT

Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

İstanbul’da kiralık sosyal konut için başvurular 25 Eylül'de sona eriyor!-3

12 AY KİRA ARTIŞI YOK

Konutlar ekim ayında teslim edilecek. Kira bedeli 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda 18 bin liradan başlayacak. Kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

İstanbul’da kiralık sosyal konut için başvurular 25 Eylül'de sona eriyor!-4

3 YIL AŞILAMAYACAK

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

İstanbul'da bin 71 sosyal konut için başvurular 25 Eylül Cuma günü sona eriyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan konutların kurası ise ekim ayında çekilecek.

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