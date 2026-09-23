Haberde İsrail heyetinin Erdoğan'ın konuşması sırasında salonu terk ettiği bilgisine de yer verildi.

EFE, Erdoğan'ın Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere tutumlarını gözden geçirme çağrısında bulunduğunu, İsrail'i "soykırım zihniyeti" ile suçladığını ve uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaptığını aktardı.

"Erdoğan BM'de Gazze'nin 'dünyanın en büyük çocuk mezarlığı' olduğunu söyledi."

Guardian, Erdoğan'ın BM üyesi ülkelere İsrail üzerindeki baskının artırılması yönünde çağrı yaptığını da aktardı.

İngiliz The Guardian, BM Genel Kurulu gelişmelerini takip ettiği canlı yayında Erdoğan'ın Gazze için kullandığı, "Dünyanın en büyük çocuk mezarlığı" ifadesini öne çıkardı.

Al Jazeera, Erdoğan'ın İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarına yönelik eleştirilerini aktarırken, Birleşmiş Milletlerin küresel barış ve güvenliği sağlama görevini yerine getiremediği yönündeki sözlerine de dikkat çekti.

AİLE VE CİNSİYET MESAJI REUTERS VE YNET'TE ÖNE ÇIKTI

Erdoğan'ın BM konuşmasının dış politika dışındaki en dikkat çekici bölümlerinden biri aile ve cinsiyet politikalarına ilişkin mesajları oldu.

Reuters, Erdoğan'ın bu açıklamalarını BM konuşmasından ayrı bir haber olarak servis etti.

Ajans, Erdoğan'ın "küresel cinsiyetsizleştirme politikaları" olarak nitelendirdiği yaklaşımın aileleri ve çocukları hedef alan küresel bir kampanyaya dönüştüğünü söylediğini aktardı.

Reuters ayrıca Erdoğan'ın bu yaklaşım karşısında kadın ve erkekten oluşan aile yapısının korunması gerektiğini savunduğunu yazdı.

Bu mesaj İsrail basınının da dikkatini çekti.

Ynet/Yediot Ahronot, Erdoğan'ın aile ve cinsiyet politikalarına ilişkin sözlerini ayrı bir haberle öne çıkardı.

Ynet'in haber başlığında Erdoğan'ın "aile kurumunun kuşatma altında olduğu" yönündeki sözleri öne çıkarıldı. Yayın, Erdoğan'ın BM kürsüsünde "küresel cinsiyet tarafsızlığını teşvik eden politikalar" olarak nitelendirdiği yaklaşımları eleştirdiğini aktardı.

Haberde Erdoğan'ın bu politikaların çocukları ve aile kurumunu hedef alan bir "kuşatmaya" dönüştüğünü söylediği ve bunun kadın ile erkekten oluşan ailenin korunmasıyla aşılabileceğini savunduğu belirtildi. Ynet aynı haberde Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin eleştirilerine de yer verdi ve Gazze için kullandığı "zamanımızın en insanlık dışı toplama kampı" ifadesini aktardı.

EFE de Erdoğan'ın konuşmasının son bölümündeki aile mesajına yer verdi. Ajans, Erdoğan'ın bazı ülkelerde başörtüsünün kullanımına yönelik düzenlemeleri eleştirdiğini ve "kadın ve erkekten oluşan ailenin korunması" gerektiğini söylediğini aktardı.

Erdoğan'ın aile ve cinsiyet politikalarına ilişkin mesajları bu yönüyle yalnızca uluslararası bir haber ajansının değil, İsrail basınının da dikkat çektiği başlıklardan biri oldu.