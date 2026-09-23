Başkan Erdoğan’ın BM konuşması dünya basınında: Gazze, Kıbrıs, Keşmir ve aile mesajları öne çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden Gazze için kullandığı “dünyanın en büyük çocuk mezarlığı” ve “zamanımızın en insanlık dışı toplama kampı” sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. İsrail basını Erdoğan’ın Filistin’in tanınması ve Tel Aviv üzerindeki baskının artırılması çağrısına odaklanırken, Yunan medyası Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz mesajlarını, Hindistan basını ise Keşmir çıkışını öne çıkardı. Reuters da Erdoğan’ın aile kurumuna yönelik “küresel cinsiyetsizleştirme politikaları” eleştirisini ayrı bir haberle gündeme taşıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti.
Erdoğan'ın Gazze, Filistin, Kıbrıs, Ege, Doğu Akdeniz, Keşmir, aile politikaları ve Birleşmiş Milletler sistemine ilişkin mesajları farklı coğrafyalardaki yayınlarda farklı başlıklarla öne çıktı. Reuters, konuşmada Gazze, Filistin'in tanınması ve BM reformu mesajlarına dikkat çekti.
YUNAN BASINI KIBRIS, EGE VE DOĞU AKDENİZ'E ODAKLANDI
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının Yunan basınında en çok öne çıkan bölümlerinden biri Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz oldu.
Yunanistan merkezli Liberal, haberine, "Erdoğan BM'de: Ege'deki meselelerin uluslararası hukuk temelinde çözülmesi - 'sözde devlet' tanınmalı" başlığını attı.
Gazete, Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerinin "egemen eşitliğinin" ve "eşit uluslararası statüsünün" tanınması gerektiğine ilişkin sözlerini aktardı. Erdoğan'ın uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurulması çağrısında bulunduğunu da yazdı.
Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesini istediği, Doğu Akdeniz Konferansı önerisini yinelediği de haberde yer aldı.
Nea Kriti ise doğrudan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı önerisini ve Kıbrıs mesajını başlığa taşıdı. Yayın, Erdoğan'ın BM kürsüsünden Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Gazze, Ukrayna ve Türkiye'nin Avrupa'daki rolüne ilişkin açıklamalarını aktardı.
CNN Greece de Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı çağrısı ile Kıbrıs'a ilişkin açıklamalarını manşetine taşıdı.
İSRAİL BASINI ERDOĞAN'IN GAZZE MESAJLARINI ÖNE ÇIKARDI
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze ve İsrail'e ilişkin sözleri İsrail basınında da gündem oldu.
The Times of Israel, haberine, "Erdoğan BM'de İsrail'i 'soykırım zihniyetiyle' suçladı, dünyaya Gazze'nin yeniden inşasına yardım çağrısı yaptı" başlığını attı.
Yayın, Erdoğan'ın İsrail'i "devlet terörü" eylemleriyle suçladığını ve Gazze'yi "zamanımızın en insanlık dışı ve utanç verici toplama kampı" olarak nitelendirdiğini aktardı.
İsrail'in önde gelen yayınlarından Ynet/Yediot Ahronot ise Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'na katılımının engellenmesine yönelik tepkisini ve Filistin devletinin tanınması çağrısını öne çıkardı.
Ynet, Erdoğan'ın Abbas'ın katılımının engellenmesini "adaletsizlik" olarak nitelendirdiğini; "Filistin halkının sesini dünyaya duyuracağız" dediğini ve bütün ülkelere Filistin devletini tanıma çağrısı yaptığını aktardı.
Haberde Erdoğan'ın İsrail hükümetini Gazze'deki saldırıları durdurmamakla eleştirdiği ve ülkelere "İsrail üzerindeki baskıyı artırma" çağrısında bulunduğu da yer aldı.
İsrail heyetinin, Erdoğan konuşmaya başladığında Genel Kurul salonundan nasıl kaçtığı da Ynet ve diğer uluslararası yayınlar tarafından aktarıldı.
AL JAZEERA "SOYKIRIM ZİHNİYETİ" SÖZLERİNİ BAŞLIĞA TAŞIDI
Katar merkezli Al Jazeera, Erdoğan'ın BM konuşmasında Gazze ve İsrail'e yönelik sözlerini öne çıkardı.
Yayın, haberine, "Erdoğan sert BM konuşmasında İsrail'in 'soykırım zihniyetini' hedef aldı" başlığını attı.
Al Jazeera, Erdoğan'ın İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarına yönelik eleştirilerini aktarırken, Birleşmiş Milletlerin küresel barış ve güvenliği sağlama görevini yerine getiremediği yönündeki sözlerine de dikkat çekti.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK MEZARLIĞI"
İngiliz The Guardian, BM Genel Kurulu gelişmelerini takip ettiği canlı yayında Erdoğan'ın Gazze için kullandığı, "Dünyanın en büyük çocuk mezarlığı" ifadesini öne çıkardı.
Guardian, Erdoğan'ın BM üyesi ülkelere İsrail üzerindeki baskının artırılması yönünde çağrı yaptığını da aktardı.
İspanyol haber ajansı EFE de Erdoğan'ın aynı ifadesini doğrudan başlığına taşıdı:
"Erdoğan BM'de Gazze'nin 'dünyanın en büyük çocuk mezarlığı' olduğunu söyledi."
EFE, Erdoğan'ın Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere tutumlarını gözden geçirme çağrısında bulunduğunu, İsrail'i "soykırım zihniyeti" ile suçladığını ve uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaptığını aktardı.
Haberde İsrail heyetinin Erdoğan'ın konuşması sırasında salonu terk ettiği bilgisine de yer verildi.
AİLE VE CİNSİYET MESAJI REUTERS VE YNET'TE ÖNE ÇIKTI
Erdoğan'ın BM konuşmasının dış politika dışındaki en dikkat çekici bölümlerinden biri aile ve cinsiyet politikalarına ilişkin mesajları oldu.
Reuters, Erdoğan'ın bu açıklamalarını BM konuşmasından ayrı bir haber olarak servis etti.
Ajans, Erdoğan'ın "küresel cinsiyetsizleştirme politikaları" olarak nitelendirdiği yaklaşımın aileleri ve çocukları hedef alan küresel bir kampanyaya dönüştüğünü söylediğini aktardı.
Reuters ayrıca Erdoğan'ın bu yaklaşım karşısında kadın ve erkekten oluşan aile yapısının korunması gerektiğini savunduğunu yazdı.
Bu mesaj İsrail basınının da dikkatini çekti.
Ynet/Yediot Ahronot, Erdoğan'ın aile ve cinsiyet politikalarına ilişkin sözlerini ayrı bir haberle öne çıkardı.
Ynet'in haber başlığında Erdoğan'ın "aile kurumunun kuşatma altında olduğu" yönündeki sözleri öne çıkarıldı. Yayın, Erdoğan'ın BM kürsüsünde "küresel cinsiyet tarafsızlığını teşvik eden politikalar" olarak nitelendirdiği yaklaşımları eleştirdiğini aktardı.
Haberde Erdoğan'ın bu politikaların çocukları ve aile kurumunu hedef alan bir "kuşatmaya" dönüştüğünü söylediği ve bunun kadın ile erkekten oluşan ailenin korunmasıyla aşılabileceğini savunduğu belirtildi. Ynet aynı haberde Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin eleştirilerine de yer verdi ve Gazze için kullandığı "zamanımızın en insanlık dışı toplama kampı" ifadesini aktardı.
EFE de Erdoğan'ın konuşmasının son bölümündeki aile mesajına yer verdi. Ajans, Erdoğan'ın bazı ülkelerde başörtüsünün kullanımına yönelik düzenlemeleri eleştirdiğini ve "kadın ve erkekten oluşan ailenin korunması" gerektiğini söylediğini aktardı.
Erdoğan'ın aile ve cinsiyet politikalarına ilişkin mesajları bu yönüyle yalnızca uluslararası bir haber ajansının değil, İsrail basınının da dikkat çektiği başlıklardan biri oldu.
HİNDİSTAN ERDOĞAN'IN KEŞMİR SÖZLERİNİ GÖRDÜ
Hindistan basınının Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkardığı başlık ise Keşmir oldu. The Times of India, haberine, "Keşmir meselesi diyalog yoluyla ele alınmalı: Erdoğan BM Genel Kurulu'nda" başlığını attı.
Gazete, Erdoğan'ın Keşmir meselesinin diyalog yoluyla ele alınması gerektiğine ilişkin mesajını öne çıkardı. Times of India ayrıca Hindistan'ın Keşmir konusunda üçüncü taraf arabuluculuğunu reddeden tutumuna haberinde yer verdi.
Yunanistan'daki yayınlar Kıbrıs ve Ege'ye yoğunlaşırken, Hindistan basını Erdoğan'ın Keşmir mesajını başlığına taşıdı.
EFE KARADENİZ VE TÜRKİYE'NİN AVRUPA MESAJINI DA AKTARDI
EFE'nin haberinde Erdoğan'ın konuşmasındaki diğer dış politika mesajlarına da yer verildi.
Erdoğan'ın Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları, hangi taraftan gelirse gelsin, "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği ve ticari seyrüseferin güvenliğinin korunmasına dikkat çektiği aktarıldı.
Ajans ayrıca Erdoğan'ın Türkiye'yi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdiğini ve Türkiye'nin dışlandığı bir Avrupa güvenlik mimarisinin daha güçlü veya daha güvenli olamayacağını söylediğini yazdı.
İSPANYOLCA DÜNYADA GAZZE MESAJI
Erdoğan'ın BM konuşması EFE aracılığıyla İspanyolca yayın yapan çok sayıda mecraya da ulaştı.
EFE'nin haberinde Gazze'deki çocuklar, Filistin devletinin tanınması, İsrail'e yönelik suçlamalar, Karadeniz, Türkiye'nin Avrupa'daki konumu ve aile politikaları aynı haber içinde aktarıldı.
FARKLI COĞRAFYALAR FARKLI MESAJLARI ÖNE ÇIKARDI
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmasının uluslararası basındaki yansımalarında yayınların bulundukları coğrafyaya ve gündemlerine göre farklı başlıklar öne çıktı.
Yunanistan'daki yayınlar Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'e, İsrail basını Gazze, Filistin ve aile politikalarına, Hindistan basını Keşmir'e, İngiliz ve Orta Doğu yayınları ise Gazze'deki insani duruma yoğunlaştı.
Reuters'ın ayrıca haberleştirdiği aile ve cinsiyet politikaları mesajları Ynet tarafından da ayrı başlıkla ele alındı. EFE ise Gazze, Filistin, Avrupa, Karadeniz ve aile mesajlarını İspanyolca dünyaya taşıdı.
Erdoğan'ın New York'taki mesajları Gazze'den Kıbrıs'a, Keşmir'den aile politikalarına ve BM reformuna uzanan farklı başlıklarla dünya basınının gündeminde yer aldı.