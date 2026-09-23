Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) PISA 2025 sonuçları, Türkiye'nin fen, okuma ve matematikteki yükselişinin yanı sıra eğitim sistemlerinin karşı karşıya olduğu başka bir sorunu da ortaya çıkardı: Aileler okul ve öğretmene daha fazla müdahil olurken çocuklarının eğitim sürecinden giderek uzaklaşıyor. PISA'ya katılan ülkelerin neredeyse tamamında öğrencilerin ailelerinden gördüklerini belirttikleri destek 2022'ye göre azalırken Türkiye'de de dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, "Aile okul seçiyor, öğretmen seçmeye çalışıyor, seçtiği öğretmeni yönetmeye çalışıyor. Ama veliler, çocuklarının eğitim-öğretim süreçleriyle daha az ilgilenmeye başladı" dedi.

3 YILDA 10 PUANLIK KAYIP PISA 2025'e göre Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 63'ü anne-babasının kendisine haftada en az bir kez "Okulda ne yaptın?" diye sorduğunu belirtti. Öğretmenle yarışan veli, çocuğun eğitiminden uzakta. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre bu oran 2022'de yüzde 66'ydı. Daha çarpıcı gerileme ise çocukların okulda yaşadığı sorunların aile içinde konuşulmasında görüldü. 2022'de öğrencilerin yüzde 53'ü okulda yaşadığı sorunları ailesiyle haftada en az bir kez konuştuğunu söylerken 2025'te oran yüzde 43'e indi. Böylece sadece 3 yılda 10 puanlık kayıp yaşandı. DÜNYADA DA AZALIYOR Sorun yalnızca Türkiye'ye özgü değil. OECD genelinde 2022'de öğrencilerin yüzde 77'si anne-babasının haftada en az bir kez kendisine okulda ne yaptığını sorduğunu belirtirken bu oran 2025'te yüzde 71'e geriledi. Üç yıldaki düşüş 6 puan oldu. OECD, aile desteğindeki gerilemenin PISA'ya katılan ülkelerin ve ekonomilerin neredeyse tamamında görüldüğünü belirledi. Düşüşün özellikle erkek öğrenciler ile sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerde daha belirgin olması da dikkat çekti.