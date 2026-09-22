Şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. Kez Sarı-Lacivertlilerin!
Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Tarfin, ezeli rakibi Beşiktaş’ı mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü.
Basketbol sezonunun ilk dev kupasında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk unvanını korudu.
Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün yönettiği dev mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluştu.
PERİYOT SKORLARI
1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş
İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş
3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 58 - 46 Beşiktaş
Maç Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 72-59 Beşiktaş
FENERBAHÇE 9. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde daha önce 8 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş karşısında aldığı bu zaferle kupa sayısını 9'a çıkardı.
İlk şampiyonluğunu 1990'da Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertliler; 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025'in ardından 2026'da da kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin organizasyonda 11 de ikinciliği bulunuyor.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ ZAFER FIRSATINI KAÇIRDI
Kupadaki tek şampiyonluğunu 30 Eylül 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kazanan Beşiktaş, müzesine ikinci kupayı götürme şansını değerlendiremedi. Siyah-beyazlılar, 24 Eylül 2025'teki finalin ardından yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe'ye kaybetmekten kurtulamadı.
ZİRVEDE ANADOLU EFES BULUNUYOR
Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde 14 şampiyonlukla en fazla zafere ulaşan takım Anadolu Efes konumunda. Lacivert-beyazlı ekibi 9 şampiyonlukla Fenerbahçe, 6 şampiyonlukla Ülkerspor takip ediyor. Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom'un ikişer; Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ'ın ise birer şampiyonluğu bulunuyor.