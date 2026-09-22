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Şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. Kez Sarı-Lacivertlilerin!

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Tarfin, ezeli rakibi Beşiktaş’ı mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü.

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Şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. Kez Sarı-Lacivertlilerin!

Basketbol sezonunun ilk dev kupasında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk unvanını korudu.

Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün yönettiği dev mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluştu.

PERİYOT SKORLARI

1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş

İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş

3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 58 - 46 Beşiktaş

Maç Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 72-59 Beşiktaş

Şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. Kez Sarı-Lacivertlilerin!-2

FENERBAHÇE 9. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde daha önce 8 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş karşısında aldığı bu zaferle kupa sayısını 9'a çıkardı.

İlk şampiyonluğunu 1990'da Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertliler; 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025'in ardından 2026'da da kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin organizasyonda 11 de ikinciliği bulunuyor.

Şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. Kez Sarı-Lacivertlilerin!-3

BEŞİKTAŞ İKİNCİ ZAFER FIRSATINI KAÇIRDI

Kupadaki tek şampiyonluğunu 30 Eylül 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kazanan Beşiktaş, müzesine ikinci kupayı götürme şansını değerlendiremedi. Siyah-beyazlılar, 24 Eylül 2025'teki finalin ardından yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe'ye kaybetmekten kurtulamadı.

ZİRVEDE ANADOLU EFES BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde 14 şampiyonlukla en fazla zafere ulaşan takım Anadolu Efes konumunda. Lacivert-beyazlı ekibi 9 şampiyonlukla Fenerbahçe, 6 şampiyonlukla Ülkerspor takip ediyor. Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom'un ikişer; Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ'ın ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

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Şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. Kez Sarı-Lacivertlilerin!-5 Şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. Kez Sarı-Lacivertlilerin!-6 Şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. Kez Sarı-Lacivertlilerin!-7

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