Basketbol sezonunun ilk dev kupasında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk unvanını korudu. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün yönettiği dev mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluştu. PERİYOT SKORLARI 1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş 3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 58 - 46 Beşiktaş Maç Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 72-59 Beşiktaş

FENERBAHÇE 9. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde daha önce 8 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş karşısında aldığı bu zaferle kupa sayısını 9'a çıkardı. İlk şampiyonluğunu 1990'da Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertliler; 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025'in ardından 2026'da da kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin organizasyonda 11 de ikinciliği bulunuyor.