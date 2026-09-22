Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kez yaptığı konuşma ile bir kez daha Türkiye'nin, mazlumların yanında olduğunun altını çizdi.

Başkan Erdoğan, tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kez daha haykırdı. İsrail heyeti Erdoğan'ın konuşması sırasında salonu terk ederken Tel Aviv ve siyonist medya ise BM kürsüsünden gözünü ayırmadı.

Erdoğan'ın 16'ncı kez bulunduğu BM kürsüsünde Filistin'e desteğini tüm dünyaya haykırdığı konuşması sırasında siyonist İsrail medyası deliye dönerken Tel Aviv ise terör devleti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden skandal paylaşım.

TERÖR DEVLETİ OLDUKLARINI BİR KEZ DAHA KANITLADILAR

Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" doktrinini yinelediği konuşma İsrail'de deprem etkisine yol açtı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda "BM'den canlı yayın: Bu yılki papağanlar" başlıklı skandal bir yapay zeka videosuna yer verildi. Başkan Erdoğan'ı temsilen başında fes olan bir papağan kullanılırken tüm liderleri temsil eden papağanların "Suçu İsrail'e attığı" iddia edildi.

Tel Aviv bu skandal adımı ile dünyanın en meşru kurumlarından biri olan Birleşmiş Milletler'i de açıkça aşağıladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım, terör devleti gibi davrandıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.