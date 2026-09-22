İsrail Başbakanlık Ofisi'nden skandal paylaşım: Başkan Erdoğan'ın konuşmasından sonra deliye döndüler! İşte bu yüzden Tel Aviv terör devleti
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşması İsrail medyasında ve Tel Aviv yönetiminde deprem etkisine yol açtı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından skandal bir paylaşım yapıldı ve kürsüde İsrail aleyhine konuşan liderler papağan olarak tasvir edildi. İsrail bu paylaşım ile Birleşmiş Mİlletler'i aşağılarken terör devleti olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kez yaptığı konuşma ile bir kez daha Türkiye'nin, mazlumların yanında olduğunun altını çizdi.
Erdoğan'ın 16'ncı kez bulunduğu BM kürsüsünde Filistin'e desteğini tüm dünyaya haykırdığı konuşması sırasında siyonist İsrail medyası deliye dönerken Tel Aviv ise terör devleti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.İsrail'den BM ve Erdoğan'a skandal paylaşım
SİYONİSTLER HER KELİMESİNİ DİNLEDİ
Başkan Erdoğan, tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kez daha haykırdı. İsrail heyeti Erdoğan'ın konuşması sırasında salonu terk ederken Tel Aviv ve siyonist medya ise BM kürsüsünden gözünü ayırmadı.
TERÖR DEVLETİ OLDUKLARINI BİR KEZ DAHA KANITLADILAR
Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" doktrinini yinelediği konuşma İsrail'de deprem etkisine yol açtı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda "BM'den canlı yayın: Bu yılki papağanlar" başlıklı skandal bir yapay zeka videosuna yer verildi. Başkan Erdoğan'ı temsilen başında fes olan bir papağan kullanılırken tüm liderleri temsil eden papağanların "Suçu İsrail'e attığı" iddia edildi.
Tel Aviv bu skandal adımı ile dünyanın en meşru kurumlarından biri olan Birleşmiş Milletler'i de açıkça aşağıladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım, terör devleti gibi davrandıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
BİR SKANDAL DA İSRAİL'İN BM TEMSİLCİSİNDEN
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon ise skandal bir paylaşıma imza attı. Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Danon, şu skandal ifadeleri kullandı:
"Erdoğan, İsrail'e saldırmak ve yalanlar yaymak için yine BM kürsüsünü kötüye kullandı.
Hamas liderlerini ağırlayan, bir terör örgütünü destekleyen ve Suriye'de toprak işgal eden biri, İsrail'e ahlâk dersi veremez.
Erdoğan, ikiyüzlülüğün gerçeği gizleyemez; biz senin kucaklamayı seçtiğin terörle savaşıyoruz."
SİYONİST MEDYA PANİKTE
Başkan Erdoğan'ın konuşması siyonist medyada büyük yankı uyandırdı.
The Times of Israel, "Erdoğan BM'de İsrail'i soykırımcı zihniyete sahip olmakla suçladı ve dünyaya Gazze'nin yeniden inşasına yardım etme çağrısında bulundu" başlığını kullandı ve İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin bozulma sebebinin Erdoğan olduğunu iddia etti.
Başkan Erdoğan'ın özellikle İsrail'in soykırım yaptığına, Gazze'yi toplama kampına çevirdiğine yönelik sözleri ve Gazze için İsrail'e baskı talebi, Tel Aviv'de paniği artırdı.
The Times of Israel, geçmişte Türkiye ile İsrail'in iyi olduğunu ve Başkan Erdoğan'ın iktidara gelmesinin ardından kötüleştiğini yazdı.
İSRAİL'E BASKI KORKUSU
Yediot Ahronot ise Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize zorbalığı dolayısıyla kürsüye çıkamamasına tepki gösterdiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan, 'Filistin halkının sesini dünyaya duyuracağız ve tüm ülkeleri Filistin devletini tanımaya çağırıyorum. İsrail hükümeti Gazze'deki katliamı durdurmayı ve Trump'ın planının ikinci aşamasına geçmeyi reddediyor.' dedi. Erdoğan ayrıca ülkeleri 'İsrail üzerindeki baskıyı artırmaya' çağırdı."
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