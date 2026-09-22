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Başkan Erdoğan A Haber'e açıkladı! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM konuşması sonrası Türkevi'ne dönerken A Haber mikrofonuna kısa bir açıklamada bulundu.

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Başkan Erdoğan A Haber'e açıkladı! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM konuşması sonrası Türkevi'ne dönerken A Haber mikrofonuna kısa bir açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüşme ihtimalinin olup olmadığı sorusu yöneltilen Başkan Erdoğan, "Programda neler var henüz bilmiyorum." diyerek görüşmeye dair açık bir kapı bıraktı.

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