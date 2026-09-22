Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM konuşması sonrası Türkevi'ne dönerken A Haber mikrofonuna kısa bir açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüşme ihtimalinin olup olmadığı sorusu yöneltilen Başkan Erdoğan, "Programda neler var henüz bilmiyorum." diyerek görüşmeye dair açık bir kapı bıraktı.

Başkan Erdoğan'dan Pezeşkiyan açıklaması

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