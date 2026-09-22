Manisa’da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırı... 11 yaralı, 4 gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında bu sabah silahlı saldırı meydana geldi. Aynı okulun 9-C sınıfında eğitim gören 15 yaşındaki H.O., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda 2'si ağır 11 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mermileri doldurarak okula ilerlediği tespit edilen zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek, zanlının yanı sıra annesi, babası ve dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Çiftci ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in bölgeye intikal edeceği açıklandı.
Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi.
15 yaşındaki H.O. yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.
CANLI ANLATIM
TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, okul yakınındaki saldırıya ilişkin şunları söyledi:
“Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz.
Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”
'KÜFÜRLERLE KAÇTI'
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırının ardından görgü şahitleri o anları anlattı:
“Saldırgan küfür ederek ara sokağa doğru gitti”
“Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde silah vardı.”
“Bir bayan öğretmen vardı, bir öğrenciyi kucaklayıp götürdü”
GÜRLEK: 4 GÖZALTI, İHMALLER KARŞILIKSIZ KALMAYACAK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, okul saldırısına ilişkin 2 savcının görevlendirildiğini duyurdu.
Gürlek, saldırganın yanı sıra anne, baba ve dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür.
Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir.
Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır.
Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır.
Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir.
İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz.
Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."
YILMAZ: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Manisa'daki silahlı saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı." dedi.
MEB 3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhâl Manisa iline yönlendirilmiştir"
EĞİTİME 1 GÜN ARA
Bakanlık açıklamasında, "Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir" denildi.
BAKANLAR BÖLGEYE İNTİKAL EDİYOR
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silahlı saldırının yaşandığı Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okula gidiyor.
YARALILARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen saldırıda 11 öğrenci yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan 16 yaşındaki I.O. ile yine 16 yaşındaki B.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Durumu kritik olan I.O., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayın ardından diğer yaralıların Turgutlu Devlet Hastanesi ile Özel Ege Umut Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların B.S., K.F.Y., H.E.B., K.B., A.G., B.T. ile M.K. olduğu saptandı.
Özel Ege Umut Hastanesi’nde N.M. ile R.D.’nin tedavi altına alındığı aktarıldı.
ÖNCE KAVGA SONRA SALDIRI
Manisa'da okula yönelik saldırı düzenleyen H.O.’nun 1 gün önce okulun önünde iddiaya göre "kız meselesi" nedeniyle kavga ettiği öğrenildi.
Silahlı saldırı şüphelisi 15 yaşındaki Halil Orhan, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9-C sınıfında eğitim görüyordu.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
O OKULDA EĞİTİME ARA
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bugünden itibaren tedbiren eğitim ve öğretime ara verildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırı gerçekleştiren ve yakalanan zanlının kimliği belirlendi.
Şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu öğrenildi.
2011 doğumlu saldırganın da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 9-C sınıfında eğitim gördüğü bilgisine ulaşıldı.
SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ
Saldırganın olay öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elindeki pompalı tüfekle yolda ilerlediği görüldü.
Şüphelinin yürüyüşü sırasında silahını kontrol ettiği ve oldukça rahat tavırlarla yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.
RTÜK'TEN İLK AÇIKLAMA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulda yaşanan olaya ilişkin medyanın sorumlu davranması gerektiğini belirterek, şiddet içerikli yayınlara yasal yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.
RTÜK, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır." açıklamasını yaptı.
Bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğine dikkat çeken RTÜK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir."
Yayın ilkelerine uyulmaması durumunda atılacak adımları hatırlatan RTÜK, "Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözlerini kaydetti.
BÖYLE KAÇTI
Manisa'da okul yakınında silahla ateş açıldı, Okul bölgesinde ekipler harekete geçerken saldırganın tüfekle kaçtığı anlar ortaya çıktı.
RASTGELE ATEŞ
Edinilen ilk bilgilere göre zanlı, henüz bilinmeyen nedenle lisenin önünde yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açmaya başladı.
Kurşunların hedefi olan öğrencilerden bazıları yaralandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği, saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.”
BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖLÜM İDDİASI
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, silahlı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 4 öğrencinin yaralandığını iddia etti. Fakat bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.
VELİLER OKULA GELİYOR
Manisa’da okula düzenlenen silahlı saldırının ardından veliler okula geldi.
İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen velileri, kolluk kuvvetleri sakinleştirmeye çalışıyor
YAYA KAÇTI
Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında iki okula yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, yeni dönemin ilk günlerinde benzer olayın yaşanması dikkat çekti.
Silahlı saldırının ardından olay yerinden şüphelinin olay yerinden yaya şekilde kaçtığı öğrenildi.
POMPALI DEHŞET
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi.
Yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre bir lise öğrencisi ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı öğrenci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Silahlı saldırganın yakalanması amacıyla emniyet güçleri tarafından ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.