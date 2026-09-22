Türkiye'yi küresel diplomasinin merkez üslerinden biri haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi.

BM kürsüsünden Gazze'deki insani krize dikkat çeken Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken Filistin'i henüz tanımayan ülkelere de kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasına damga vuran anlardan biri ise İsrail heyetinin salonu terk etmesi oldu.

İsrail heyeti Erdoğan konuşurken kaçtı

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU İSRAİL HEYETİ KAÇTI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez dünya liderlerini New York'ta bir araya getirdi. BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Gazze ve Filistin vardı.

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği sırada İsrail heyetinin salondan ayrıldığı anlar dikkat çekti. Heyetin Başkan Erdoğan'ın konuşması sürerken salonu terk etmesi kameralara yansıdı.