Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasına damga vuran an! İsrail heyeti, Gazze mesajları sırasında salondan kaçtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden Gazze’deki insani krizi gündeme getirip İsrail’in saldırılarına tepki gösterdiği dakikalarda dikkat çeken görüntüler yaşandı. Erdoğan’ın Filistin mesajlarını verdiği sırada İsrail heyetinin salondan kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
Türkiye'yi küresel diplomasinin merkez üslerinden biri haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi.
BM kürsüsünden Gazze'deki insani krize dikkat çeken Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken Filistin'i henüz tanımayan ülkelere de kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasına damga vuran anlardan biri ise İsrail heyetinin salonu terk etmesi oldu.İsrail heyeti Erdoğan konuşurken kaçtı
BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU İSRAİL HEYETİ KAÇTI
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez dünya liderlerini New York'ta bir araya getirdi. BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Gazze ve Filistin vardı.
Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği sırada İsrail heyetinin salondan ayrıldığı anlar dikkat çekti. Heyetin Başkan Erdoğan'ın konuşması sürerken salonu terk etmesi kameralara yansıdı.
"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYIZ"
Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çeken Başkan Erdoğan, Türkiye'nin haksızlık ve zulüm karşısındaki tavrının değişmeyeceğini vurguladı.
Başkan Erdoğan, "Biz gerekirse sıkıntı çekeriz gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı.
Mazlumların sesi olmaya devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden şu mesajı verdi:
"Tayyip Erdoğan olarak, büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olarak, Rabbim ömür verdikçe, bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim."
FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELERE ÇAĞRI
Başkan Erdoğan, konuşmasında Filistin meselesine ilişkin uluslararası topluma da seslendi. Filistin'i henüz devlet olarak tanımayan ülkelere kararlarını gözden geçirme çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalacağını söyledi.
Başkan Erdoğan, "Filistin Devleti'ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in vücut bulacağı güzel günleri göreceğiz." dedi.
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