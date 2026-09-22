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Fon soruşturmasında 63 kişi adli süreçte: Tutuklamaya sevk edilen 5 isim tutuklandı! İsim isim liste Takvim'de!

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 44 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu, 1 kişinin ise cezaevinde olduğunu açıkladı. Son olarak Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. TAKVİM’in ulaştığı gözaltı listesiyle birlikte soruşturmada adli sürece dahil edilen isimlerin sayısı 63’e ulaştı. Şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri de donduruldu. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan’ın tamamı tutuklandı.

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Fon soruşturmasında 63 kişi adli süreçte: Tutuklamaya sevk edilen 5 isim tutuklandı! İsim isim liste Takvim'de!

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı.

Video Oynatma İkonu Finans devlerine fon operasyonu


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

KATILIMEVİM'DE PİYASA DOLANDIRICILIĞI

Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı.

"Fon soruşturması" kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı.

GÖZALTI LİSTESİ LİSTE TAKVİM'DE

Gözaltına alınanların listesine TAKVİM ulaştı.

FON SORUŞTURMASINDA GÜNCEL ADLİ DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında adli işlem yapılan kişilerin şirket ve fon bağlantıları ile mevcut adli durumları şu şekildedir:

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. Böylece soruşturma kapsamında adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki şüphelilere yönelik adli işlemler sürerken Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

EMRE TEZMEN'E ATFEDİLEN SUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında Emre Tezmen'in 3 ayrı suçtan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

  • Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık — TCK 158/1.h
  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma — TCK 220/1
  • Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet — SPK 107/2

EMRE ALKİN 3 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında Emre Alkin'in 3 ayrı suçtan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi. İşte o sevk maddeleri:

  • Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet — SPK 107/2
  • Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma — TCK 220/2
  • Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık — TCK 158/1.h

5 İSMİN TAMAMI TUTUKLANDI

Soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan hakkında karar çıktı. Hakimliğin değerlendirmesi sonucunda 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklanan isimler şu şekilde:

  • Emre Tezmen — Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı
  • Emre Alkin — Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
  • Kerem Alkin — Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
  • Alper Öztürk — Tera Portföy Genel Müdürü
  • Serdar Turhan — Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı

PUSULA BAĞLANTILI 44 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Soruşturmadaki en geniş grubu Pusula bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda 1 kişi tutuklu, 30 kişi gözaltında, 12 kişi firari durumda bulunurken 1 kişi cezaevinde bulunuyor.

Tutuklu:

Muhammed Yarız – PUSULA

Gözaltında
Grup
Abdullah Yusuf YARIZ
PUSULA
Ahmet ÖZCAN
GÜNDOĞDU / PUSULA
Ayşe Seher AYDIN
GÜNDOĞDU / PUSULA
Berkan GÜLEN
PUSULA
Celal YARIZ
PUSULA
Enes YAZICI
GÜNDOĞDU / PUSULA
Feryal KÖKER
GÜNDOĞDU / PUSULA
Furkan BAKİ
PUSULA
Gözde HACIOĞLU
PUSULA
Halil İbrahim EGE
PUSULA
Hamza KABLAN
PUSULA
İlhan AYGÜN
PUSULA
İsmail EGE
PUSULA
Lütfi ÇETİNEL
PUSULA
Mehmet ERBEY
PUSULA
Mehmet YILDIRIM
PUSULA
Müjdat EDE
GÜNDOĞDU / PUSULA
Murat KEÇECİ
PUSULA
Nilgül SARIÇALI
GÜNDOĞDU / PUSULA
Oğuzhan ÖZERKAYA
GÜNDOĞDU / PUSULA
Onur GÖĞEBAKAN
GÜNDOĞDU / PUSULA
Orçun Berkay KAYA
GÜNDOĞDU / PUSULA
Ramazan ERBEY
PUSULA
Salih Can BÜLBÜL
PUSULA
Samet ÇETİNEL
PUSULA
Selçuk KAHYA
PUSULA
Selim DAĞBAŞI
PUSULA
Serdar TURHAN
PUSULA
Sezai BEKGÖZ
GÜNDOĞDU / PUSULA
Uğur AKKAFA
PUSULA
Hakkında Yakalama Kararı Bulunanlar
Durum
Bilal ÇALIŞKAN
PUSULA / yurt dışında
Burak GÖKÇE
PUSULA
Büşra ALÇELİK
PUSULA
Enes Furkan ÇETİNKAYA
PUSULA
Mehmet Salih TURHAN
PUSULA
Mustafa BOR
PUSULA
Özdemir UÇAR
PUSULA
Sabahattin Reha ŞEN
PUSULA
Serhat GÜVEN
PUSULA
Sezer GÜMÜŞ
PUSULA
Şerifegül YILDIRIM
PUSULA
Yunus Emre YILDIRIM
PUSULA

Cezaevinde bulunan:

Erdem BEKTAŞ – PUSULA

TERA BAĞLANTILI 15 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

TERA bağlantılı grupta 2 şüpheli tutuklu, 12 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Bu grupta DESTEK ve ÖZATA GEMİCİLİK bağlantıları da dikkat çekiyor.

Durum
İsim
Kurum / Bağlantı
Tutuklu
Aytuç KUMOVA
DESTEK / TERA
Tutuklu
İbrahim BEKÇİ
DESTEK / TERA
Gözaltında
Abdülkadir ÖZKAN
TERA
Gözaltında
Ali Rıza İNCEKARA
DESTEK / TERA
Gözaltında
Alper ÖZTÜRK
TERA
Gözaltında
Bülent UYGUN
TERA
Gözaltında
Emre ALKİN
TERA
Gözaltında
Emre TEZMEN
TERA
Gözaltında
Erkan KİLİMCİ
DESTEK / TERA
Gözaltında
Gökhan ATASEVEN
ÖZATA GEMİCİLİK / TERA
Gözaltında
Haldun Saffet İNAL
DESTEK / TERA
Gözaltında
Kerem ALKİN
TERA
Gözaltında
Nihat KIRMIZI
TERA
Gözaltında
Özdemir ATASEVEN
ÖZATA GEMİCİLİK / TERA

Hakkında yakalama kararı bulunan:

Cengiz Avcı – TERA / yurt dışında

HEDEF–INFO BAĞLANTILI 4 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

HEDEF ve INFO bağlantılı grupta 1 şüpheli tutuklu, 2 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.

Tutuklu:

Namık Kemal GÖKALP – INFO / HEDEF

Gözaltında:

Mehmet Ziya Gökalp – INFO / HEDEF
Sibel Gökalp – INFO / HEDEF

Hakkında yakalama kararı bulunan:

Tamer Akbal – INFO / HEDEF / yurt dışında

SORUŞTURMANIN GÜNCEL TABLOSU

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mevcut dağılım şöyle:

PUSULA
Kişi Sayısı
Tutuklu
1
Gözaltı
30
Firari
12
Cezaevinde
1
Toplam
44 kişi
TERA
Güncel
Tutuklu
2 kişi
Gözaltı
12 kişi
Firari
1 kişi
Toplam
15 kişi
HEDEF / INFO
KİŞİ SAYISI
Tutuklu
1
Gözaltı
2
Firari
1
Toplam
4 kişi

GENEL TOPLAM: 63 KİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilere ilişkin adli işlemler ile haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Video Oynatma İkonu Katılımevim soruşturmasında 15 gözaltı

Fon soruşturmasında 63 kişi adli süreçte: Tutuklamaya sevk edilen 5 isim tutuklandı! İsim isim liste Takvim'de!-3


Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur.

Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazılmıştır.

Fon soruşturmasında 63 kişi adli süreçte: Tutuklamaya sevk edilen 5 isim tutuklandı! İsim isim liste Takvim'de!-4Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.

Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

Emre TezmenEmre Tezmen

Böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı. Dün, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükselmişti.

İSVİÇRE'YE MİLYARCA LİRALIK TRANSFER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dört büyük finans şirketinin yöneticileri ile yakınlarının mali hareketleri incelemeye alındı. MASAK'a gönderilen yazıyla Pusula, Tera, Hedef ve Bulls yatırım şirketlerinin tepe isimlerinin yurt dışı para ve kripto transferlerinin tespit edilmesi istendi. MASAK raporunda fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken para transferleri yer aldı. Rapora göre Muhammed Yarız'ın hesabından yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL, Serdar Turhan'ın hesabından ise 1 milyar 198 milyon TL İsviçre'deki aynı banka üzerinden transfer edildi.

Fon soruşturmasında 4 şirket yöneticisine MASAK incelemesi... Pusula İsviçreyi gösterdi: Milyarlık transferler TakvimdeFon soruşturmasında 4 şirket yöneticisine MASAK incelemesi... Pusula İsviçreyi gösterdi: Milyarlık transferler Takvimde

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