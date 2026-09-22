Fon soruşturmasında 63 kişi adli süreçte: Tutuklamaya sevk edilen 5 isim tutuklandı! İsim isim liste Takvim'de!
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 44 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu, 1 kişinin ise cezaevinde olduğunu açıkladı. Son olarak Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. TAKVİM’in ulaştığı gözaltı listesiyle birlikte soruşturmada adli sürece dahil edilen isimlerin sayısı 63’e ulaştı. Şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri de donduruldu. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan’ın tamamı tutuklandı.
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı.Finans devlerine fon operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar devam ediyor.
KATILIMEVİM'DE PİYASA DOLANDIRICILIĞI
Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı.
"Fon soruşturması" kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı.
GÖZALTI LİSTESİ LİSTE TAKVİM'DE
Gözaltına alınanların listesine TAKVİM ulaştı.
FON SORUŞTURMASINDA GÜNCEL ADLİ DURUM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında adli işlem yapılan kişilerin şirket ve fon bağlantıları ile mevcut adli durumları şu şekildedir:
Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. Böylece soruşturma kapsamında adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Gözaltındaki şüphelilere yönelik adli işlemler sürerken Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
EMRE TEZMEN'E ATFEDİLEN SUÇLAR ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında Emre Tezmen'in 3 ayrı suçtan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.
- Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık — TCK 158/1.h
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma — TCK 220/1
- Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet — SPK 107/2
EMRE ALKİN 3 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında Emre Alkin'in 3 ayrı suçtan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi. İşte o sevk maddeleri:
- Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet — SPK 107/2
- Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma — TCK 220/2
- Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık — TCK 158/1.h
5 İSMİN TAMAMI TUTUKLANDI
Soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan hakkında karar çıktı. Hakimliğin değerlendirmesi sonucunda 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklanan isimler şu şekilde:
- Emre Tezmen — Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı
- Emre Alkin — Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Kerem Alkin — Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Alper Öztürk — Tera Portföy Genel Müdürü
- Serdar Turhan — Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı
PUSULA BAĞLANTILI 44 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Soruşturmadaki en geniş grubu Pusula bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda 1 kişi tutuklu, 30 kişi gözaltında, 12 kişi firari durumda bulunurken 1 kişi cezaevinde bulunuyor.
Tutuklu:
Muhammed Yarız – PUSULA
Cezaevinde bulunan:
Erdem BEKTAŞ – PUSULA
TERA BAĞLANTILI 15 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
TERA bağlantılı grupta 2 şüpheli tutuklu, 12 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Bu grupta DESTEK ve ÖZATA GEMİCİLİK bağlantıları da dikkat çekiyor.
Hakkında yakalama kararı bulunan:
Cengiz Avcı – TERA / yurt dışında
HEDEF–INFO BAĞLANTILI 4 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
HEDEF ve INFO bağlantılı grupta 1 şüpheli tutuklu, 2 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.
Tutuklu:
Namık Kemal GÖKALP – INFO / HEDEF
Gözaltında:
Mehmet Ziya Gökalp – INFO / HEDEF
Sibel Gökalp – INFO / HEDEF
Hakkında yakalama kararı bulunan:
Tamer Akbal – INFO / HEDEF / yurt dışında
SORUŞTURMANIN GÜNCEL TABLOSU
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mevcut dağılım şöyle:
GENEL TOPLAM: 63 KİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilere ilişkin adli işlemler ile haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Katılımevim soruşturmasında 15 gözaltı
Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.
Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur.
Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazılmıştır.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.
Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
Böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı. Dün, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı.
Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükselmişti.
İSVİÇRE'YE MİLYARCA LİRALIK TRANSFER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dört büyük finans şirketinin yöneticileri ile yakınlarının mali hareketleri incelemeye alındı. MASAK'a gönderilen yazıyla Pusula, Tera, Hedef ve Bulls yatırım şirketlerinin tepe isimlerinin yurt dışı para ve kripto transferlerinin tespit edilmesi istendi. MASAK raporunda fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken para transferleri yer aldı. Rapora göre Muhammed Yarız'ın hesabından yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL, Serdar Turhan'ın hesabından ise 1 milyar 198 milyon TL İsviçre'deki aynı banka üzerinden transfer edildi.