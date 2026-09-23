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Gülşen'in “İtaat Yok” şarkısına tepki: "Porno filme fon müziği mi yapıyorsunuz?"

Gülşen’in yeni şarkısı “İtaat Yok”, sözleriyle gündeme oturdu. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, şarkıyı köşesine taşıyarak sözlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Gülşen'in “İtaat Yok” şarkısına tepki: "Porno filme fon müziği mi yapıyorsunuz?"

Giydiği kıyafetler ve yaptığı açıklamalarla toplumun sinir uçlarına dokunan şarkıcı Gülşen'in yeni şarkısı İtaat Yok müstehcen sözleriyle tepki çekti.

Gülşen (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Gülşen (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ŞARKI DEĞİL EROTİK FİLM MÜZİĞİ

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, şarkıyı "erotik film müziği" olarak tanımlarken dinlerken yüzünün kızardığını ifade etti.

Gülşen'in “İtaat Yok” şarkısına tepki: "Porno filme fon müziği mi yapıyorsunuz?"-3

İşte Aytuğ'un 23 Eylül tarihli yazısı:

DİNLERKEN YÜZÜM KIZARDI

Gülşen'in son şarkısı 'İtaat Yok'un sözlerini duydunuz mu? Ben ne yazık ki duydum. Şarkı, kızımı okula bırakırken radyoda ansızın karşımıza çıkınca yüzüm pancar gibi kızardı, kanalı nasıl değiştireceğimi bilemedim...

Gülşen'in “İtaat Yok” şarkısına tepki: "Porno filme fon müziği mi yapıyorsunuz?"-4

ŞARKI SÖZÜNE BAKAR MISINIZ?

Gülşen'in şarkı sözleri şöyleydi: Gezdireyim mi seni dudaklarımda? Yüzdüreyim mi dipsiz sularımda? Bozdurayım mı niyetlerini? Sıkıştırıp kapı aralıklarında. El ayak çekilince. Gel anlarsın görünce. Sen mi bana, ben mi sana? Aç, aç-aç! Taşarsın her santimime. Unutmazsın 15 sene. Baksana şu güzelliğe. Taş, taş-taş!"

Gülşen'in “İtaat Yok” şarkısına tepki: "Porno filme fon müziği mi yapıyorsunuz?"-5

Yahu ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Şarkı mı yapıyorsunuz yoksa erotik filme fon müziği mi?

Ben de çıkmışım, Şarkılı Şiirler adıyla Türk Pop Müziği'ndeki söz kısırlığına çare olması umuduyla edebi derinliği olan kitap/albüm yapmışım. Bu pespayelikte kimse yüzüne bakmaz tabii..

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Gülşen'in “İtaat Yok” şarkısına tepki: "Porno filme fon müziği mi yapıyorsunuz?"-7 Gülşen'in “İtaat Yok” şarkısına tepki: "Porno filme fon müziği mi yapıyorsunuz?"-8 Gülşen'in “İtaat Yok” şarkısına tepki: "Porno filme fon müziği mi yapıyorsunuz?"-9
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