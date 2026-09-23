Gülşen'in şarkı sözleri şöyleydi: Gezdireyim mi seni dudaklarımda? Yüzdüreyim mi dipsiz sularımda? Bozdurayım mı niyetlerini? Sıkıştırıp kapı aralıklarında. El ayak çekilince. Gel anlarsın görünce. Sen mi bana, ben mi sana? Aç, aç-aç! Taşarsın her santimime. Unutmazsın 15 sene. Baksana şu güzelliğe. Taş, taş-taş!"

Yahu ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Şarkı mı yapıyorsunuz yoksa erotik filme fon müziği mi?

Ben de çıkmışım, Şarkılı Şiirler adıyla Türk Pop Müziği'ndeki söz kısırlığına çare olması umuduyla edebi derinliği olan kitap/albüm yapmışım. Bu pespayelikte kimse yüzüne bakmaz tabii..

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