Başkan Erdoğan İran masasında! Trump'tan övgü: "Sıkı bir adam, onunla uğraşamazsınız"
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İran heyetiyle üç saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. İran tarafı görüşmeyi doğrularken ABD'nin ısrar ettiğini söyledi. Görüşmenin ardından aralarında Başkan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın da bulunduğu bölge liderleriyle bir araya gelen Trump, Erdoğan'ı "Sıkı bir adam ve dostum. Erdoğan'la uğraşamazsınız." sözleriyle övdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Körfez liderleri New York'ta İran masasında bir araya geldi.Trump'tan İran masası ve Erdoğan açıklaması
NEW YORK'TA İRAN MASASI
ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke liderlerinin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti.
Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan KİK üyesi ülkelerin liderleri ve Erdoğan ile BM binasında bir araya geldi.
Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra KİK üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman ile Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleri veya dışişleri bakanları katıldı.
TRUMP: "VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"
İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini hep birlikte takip edeceklerini belirtti.
"Bir süredir görüşmeler yapılıyor, bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkesin ağzından duyduğumuz bu." diyen Trump, anlaşmaya varmalarının herkes için iyi olacağını söyledi.
İran'la krizin ne zaman çözülebileceği konusunu değerlendiren ABD Başkanı, "İran'la ilgili durumun (3 Kasım'daki) ara seçimlerden hemen sonra, hatta belki de daha önce sona erebileceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu işler asla belli olmaz." diye konuştu.
Trump, Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da anlaşma sağlayamazlarsa bu ülkeyi "yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.
Hürmüz Boğazı'ndan krizin başladığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar varil petrolün geçişini sağladıklarını ifade eden ABD Başkanı, boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu savundu.
Trump, "Yönetimim, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu ve petrolün nakledilmesini sağlayan boru hatlarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Hep birlikte, bu bölgeyi on yıllardır rahatsız eden zorlukların üstesinden gelmenin eşiğindeyiz." değerlendirmesini yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
ABD Başkanı Trump, geçen yıl yine BM marjında bölge ülkeleriyle bir araya gelerek Gazze konusunda önemli adımlar attıklarını ve bölgedeki krizi sona erdirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.
Bu sürece ilişkin konuşurken Başkan Erdoğan'a dönen Trump, şunları söyledi:
"Tam olarak bir yıl önce, birçok ülke Birleşmiş Milletlerin yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır."
Gazze'de akan kanın durdurulması sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini dile getiren Trump, şimdi Gazze'nin yeniden inşası sürecinde de bu ülkelerin kayda değer katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Trump'ın açıklamalarının ardından soru alınmazken, toplantının kalan bölümünün basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.
NEW YORK'TA ÜÇ SAATLİK İRAN TOPLANTISI
ABD Başkanı Trump, BM 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bugün bir araya geldiğini söyledi ve "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi." dedi.
İran'ın neden anlaşma yapmak istemediğini anlamadığını belirten Trump, "Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da bu ülkeyi yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.
Devrim Muhafızları ABD ile görüşme olmayacağını duyurdu.
WITKOFF VE KUSHNER ERAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ
Trump BM kürsüsündeki konuşmasında ABD'deki ara seçimlerden sonra İran ile anlaşma yapabileceklerini söyledi.
ABD'li bir yetkili ve bölgesel bir kaynak, Trump'ın elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın ABD tarafından toplantıya katıldığını ve İran tarafından Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığını belirtti.
TAHRAN "ABD ISRAR ETTİ" DEDİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in, "ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine" New York'ta görüştüğü bildirildi.
İran Devlet Televizyonu, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Trump'ın danışmaları Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü doğruladı.
"ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine" gerçekleştiği belirtilen görüşmede Erakçi'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için şartlarını ABD'ye ilettiği belirtildi.
İran'ın sunduğu şartlar arasında, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının hemen kaldırılması, İran'a ait tüm dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve "direniş cephesinin" bulunduğu tüm alanlarda savaşın sonlandırılması yer aldı.
SAVAŞTAN SONRA BİR İLK
New York'taki bu toplantı, Tahran ile Washington arasında haziranda imzalanan mutabakatın ardından yeniden başlayan çatışmalardan sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu.
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