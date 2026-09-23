Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Gümüş, soruşturma aşaması ile MASAK raporlarındaki rüşvet iddialarını doğrulayarak, İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de dönemin Satın Alma Müdürü olan Ümit Polat'a alacaklarını tahsil edebilmek için rüşvet vermek zorunda kaldığını detaylarıyla aktardı.

Taxus Fidancılık'ın sahibi Tamer Gümüş. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Ailesiyle uzun yıllardır fidancılık yaptığını ve Ağaç A.Ş.'ye ürün sağladığını belirten Gümüş, 2003'ten beri tanıdığı Ümit Polat'ın yeniden satın alma müdürlüğüne dönmesiyle kendisinden eşine elit üyelik, uçak bileti, Boyner ve A101 kartları gibi çeşitli taleplerde bulunduğunu, bu talepleri karşılamadığı takdirde ödemelerini geciktirdiğini ifade etti.

Kurumda 30-40 milyon TL alacağı biriktiği dönemde köşeye sıkıştırıldığını dile getiren Gümüş, 2024 seçimlerinden önce yapılan bir ziyarette kendisine "Yukarıdan baskı geliyor, seçim için para lazım, destek vermezsen Ağaç A.Ş. ile ticaretin biter" denildiğini aktardı.