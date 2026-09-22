Manisa'da 15 yaşındaki bir çocuğun av tüfeğiyle okula giderken yaptığı saldırı, çocuk yaştaki şiddet sarmalını ve bunun arkasındaki dijital tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasındaki detaylar şüphelinin evinde seri katil notları, Nazi sembolleri ve kurgusal karakterlere ait izler bulunduğunu ortaya koydu. Saldırganın idolü ise küresel dijital yayın devi Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan YOU dizisindeki sosyopat katil Joe Goldberg ve 1999 Columbine katliamcısı Eric Harris'ti.

KENDİ İÇ SESİNDE "HAKLILAŞTIRILAN" ŞİDDET

Joe Goldberg'in en belirgin özelliği, dizinin anlatısının tamamen onun iç sesi (voiceover) üzerinden yürümesidir. İzleyici, eylemlerini Joe'nun kendi zihninden dinler. Joe hiçbir zaman kendini "kötü adam" olarak görmez; aksine yaptığı takip, şantaj, hapis ve cinayetleri sevgisini korumak, aşık olduğu kadını kurtarmak veya "gerekli bir adalet sağlamak" için yaptığına inanır. Bu iç anlatı, karakterin suçlarını kendi mantık çerçevesinde meşrulaştırmasına yol açar.

KATİL KARAKTER NASIL İDOL OLDU?

You'nun tartışması yalnızca Türkiye'de yaşanan olayla başlamış değil.

Joe Goldberg karakteri, dizinin yayınlandığı dönemden itibaren sosyal medyada önemli bir hayran kitlesi oluşturdu. Karakterin fiziksel görünümü, zekâsı ve romantik ilişkileri üzerinden yapılan paylaşımlar, dizinin anlattığı suçlarla karakterin seyirci tarafından nasıl algılandığı arasındaki farkı da gündeme taşıdı.