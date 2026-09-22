Başkan Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki tarihi hitabı sosyal medyada gündem oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu’nda yaptığı 16’ncı hitabıyla küresel adaletsizlik, Gazze ve mazlum halklara ilişkin mesajlarını dünyaya duyurdu. Erdoğan’ın konuşması sonrası sosyal medyada hareketlilik yaşanırken, #AdaletinSesiErdoğan, #ErdoganTheVoiceOfJustice ve #DünyaBeştenBüyüktür etiketleri gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 81'inci Genel Kurulu'ndaki 16'ncı hitabıyla bir kez daha küresel sömürü çarklarına meydan okudu.
New York'tan yükselen gür ses, küresel adaletsizliği yüzlerine vururken, sosyal medya platformlarında adeta bir fırtına etkisi yaşandı.
MAZLUMLARIN SESİ OLDU
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsüne 16'ncı kez çıkarak zalimlerin ve küresel güç odaklarının konforunu bir kez daha bozdu. Her fırsatta mazlumların sesi olan Erdoğan, New York'taki tarihi konuşmasında gerçekleri haykırdı.
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Tarihi konuşmanın hemen ardından dijital mecralarda büyük hareketlilik yaşandı. Konuşmadaki tokat gibi mesajları alıntılayan milyonlarca kullanıcı, sosyal medya platformlarını kilitledi.
Yüz binlerce paylaşım kısa sürede dünya gündemini salladı.
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