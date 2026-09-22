Başkan Recep Tayyip Erdoğan , BM 81'inci Genel Kurulu'ndaki 16'ncı hitabıyla bir kez daha küresel sömürü çarklarına meydan okudu.

MAZLUMLARIN SESİ OLDU

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsüne 16'ncı kez çıkarak zalimlerin ve küresel güç odaklarının konforunu bir kez daha bozdu. Her fırsatta mazlumların sesi olan Erdoğan, New York'taki tarihi konuşmasında gerçekleri haykırdı.

SOSYAL MEDYADA BAŞKAN ERDOĞAN'I KONUŞUYOR: TT LİSTELERİ YIKILDI!



Tarihi konuşmanın hemen ardından dijital mecralarda büyük hareketlilik yaşandı. Konuşmadaki tokat gibi mesajları alıntılayan milyonlarca kullanıcı, sosyal medya platformlarını kilitledi.

Yüz binlerce paylaşım kısa sürede dünya gündemini salladı.

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