Ayrıca YENİ Parti'den bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu öğrenildi. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler üzerinden CHP ile ilişki kuruyor.

Kılıçdaroğlu'nun kasım ayındaki YENİ Parti kurultayını beklediği ve kurultay sonrası CHP'ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor



KILIÇDAROĞLU NEDEN "BEKLESİNLER" DEDİ?



Kılıçdaroğlu cephesinde ise "ihtiyatlı" bir tutum hakim.



CHP liderinin CHP'ye geri dönmek isteyen YENİ Partililere "Henüz erken. Biraz beklesinler" yanıtını verdiği iddia edildi.



HESABINI YENİ PARTİ KURULTAYINA GÖRE YAPIYOR



Kılıçdaroğlu'nun kasım ayındaki YENİ Parti kurultayını beklediği ve kurultay sonrası CHP'ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor.



"YENİ PARTİ DAĞILIYOR MU HAVASI VERİLECEK"



Bazı CHP'li isimler de "Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP'ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. YENİ Parti dağılıyor mu havası verilecek" dedi.