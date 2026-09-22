Kılıçdaroğlu CHP'ye dönmek isteyenlere yeşil ışık yaktı! "15 Kasım" planı: "YENİ Parti dağılıyor mu?" havası verilecek
YENİ Parti'de pişman olup baba ocağına dönmek isteyen vekillerin CHP ile olan flörtü sürüyor. CHP'li kurmaylar "Çok sayıda isim gelecek, yoğun görüşmeler yapıldı" derken Kemal Kılıçdaroğlu hesabını 14-15 Kasım'daki YENİ Parti kurultayına göre yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası CHP’ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı öğrenildi. Zaman ayarlı transferler için "Öyle bir zamanda CHP’ye geçişler başlayacak ki YENİ Parti dağılıyor mu havası verilecek" denildi. Yeniden aday olmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu ise baba ocağına dönüşlerle partideki otoritesini sağlamlaştırmak istiyor.
CHP'yi bölen YENİ Parti'de sular durulmuyor.
14-15 Kasım'da ilk kurultayını yapmaya hazırlanan parti isim krizi ile boğuşurken, bazı milletvekilleri "Baba Ocağı" olarak gördüğü CHP'ye dönme hesapları yapıyor.
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li kaynaklar ise "Gelene kapımız açık, önümüzdeki günlerde her şey netleşecek" diyerek pişmanlık gösteren vekillere açık kapı bıraktı.
NE OLDU DA AYRILMAK İSTEDİLER?
Peki vekillere YENİ Parti'den ayrılmaya iten olaylar nasıl gelişti?
Partili kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hâkim olma kavgası, dışlandığını düşünen milletvekillerini arayışa itti.
Nitekim Özel'in vekilleri ve il başkanlarını CHP'den istifa ettirmek için verdiği sözler var idi. Bu sözlerin tutulmaması tabanda hayal kırıklığına yol açtı.
CHP DUYURDU: ÇOK SAYIDA VEKİL GEÇECEK, YOĞUN GÖRÜŞMELER YAPILDI
Öte yandan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, YENİ Parti saflarından CHP'ye geçiş hazırlığındaki milletvekili sayısının 6'dan fazla olduğunu öne sürdü.
Fırat, "Çok daha fazla vekil geçecek, onu söyleyeyim. Son bir haftada çok yoğun görüşmeler gerçekleşti. Ciddi bir yönelişin olacağını net bir biçimde ifade edeyim" dedi.
Ayrıca YENİ Parti'den bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu öğrenildi. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler üzerinden CHP ile ilişki kuruyor.
Nitekim bazı belediye başkanları YENİ Parti'den CHP'ye gelmek isteyen isimler için inisiyatif almış durumda.
KILIÇDAROĞLU NEDEN "BEKLESİNLER" DEDİ?
Kılıçdaroğlu cephesinde ise "ihtiyatlı" bir tutum hakim.
CHP liderinin CHP'ye geri dönmek isteyen YENİ Partililere "Henüz erken. Biraz beklesinler" yanıtını verdiği iddia edildi.
HESABINI YENİ PARTİ KURULTAYINA GÖRE YAPIYOR
Kılıçdaroğlu'nun kasım ayındaki YENİ Parti kurultayını beklediği ve kurultay sonrası CHP'ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor.
"YENİ PARTİ DAĞILIYOR MU HAVASI VERİLECEK"
Bazı CHP'li isimler de "Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP'ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. YENİ Parti dağılıyor mu havası verilecek" dedi.
BABA OCAĞINA DÖNENLERLE GÜÇ TAZELEYECEK
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kongre ve kurultay takvimini başlattı. Kurultayda yeniden aday olacağı konuşulan Kılıçdaroğlu, YENİ Parti'den CHP'ye dönecek isimlerle güç tazelemek istiyor. Baba ocağına dönüşlerle partideki otoritesini sağlamlaştırma hesabı yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun seçimlere "ana muhalefet lideri" olarak girmek için kolları sıvadığı parti çevrelerinde zikrediliyor.