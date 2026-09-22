Kararda, Cumhuriyet Başsavcılığının Altaylı'nın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını talep ettiği belirtildi. Dosyada bulunan tutanak, bilgi ve belgelerin değerlendirildiği kararda, Altaylı'nın suçu işlediğine ilişkin somut olgulara dayalı kuvvetli şüphe nedenleri ile kuvvetli deliller bulunduğu kaydedildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor. "Kasten öldürme" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı hakkında verilen Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

CIA ajanı FETÖ tutuklusu Enver Altaylı (Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi)

KAÇMA VE DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hakimlik kararında, suçun niteliği ve işleniş şekli ile Altaylı'nın alabileceği muhtemel cezanın alt ve üst sınırının da değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda Altaylı'nın kaçma veya saklanma ihtimalinin bulunduğu, kaçması halinde soruşturma dosyasını sürüncemede bırakabileceği ifade edildi.

Kararda ayrıca delillerin henüz tamamının toplanmadığına dikkat çekilerek Altaylı'nın delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu ve serbest bırakılması halinde dosyada yer alan diğer kişiler üzerinde baskı oluşturabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Bu gerekçeler doğrultusunda Enver Altaylı'nın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildi.