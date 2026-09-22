Manisa saldırganının rol modeli Netflix'ten çıktı! Edirnekapı'dan Kahranmaraş'a şiddetin arkasındaki dijital pandemi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki H.O.'nun okul yakınında düzenlediği silahlı saldırıda 2'si ağır 11 kişi yaralanırken, dehşetin arkasındaki dijital radikalleşme boyutları gün yüzüne çıktı. Zanlının Netflix'te yayınlanan "You" dizisindeki kurgusal seri katil Joe Goldberg ve Columbine katliamı faili Eric Harris'i rol model aldığı, evinde ise Nazi sembolleri ile silah ve fişek ele geçirildiği belirlendi. Geçmişte yaşanan Edirnekapı, Kahramanmaraş ve İzmir’deki benzer vakalarla birlikte tırmanan şiddet sarmalı, ebeveyn denetiminden uzak dijital mecralardaki "anti-kahraman" kültürünün ve aile içi iletişim kopukluğunun tehlikeli boyutlarını ortaya koyuyor...
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 sabahı saat 08.00 sıralarında İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen av tüfekli saldırı, Türkiye'de çocuk yaştaki faillerin karıştığı şiddet olaylarını ve bunun arka planındaki dijital tehditleri yeniden tartışmaya açtı.
15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI
Okulun 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.O., yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Olayda 2'si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Saldırgan H.O. ile birlikte anne, baba ve dedesi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Soruşturma dosyasından sızan ilk bilgilere göre terör bağlantısı bulunmayan saldırının "akran zorbalığına" dayandığı ve H.O.'nun öğrencileri hedef aldığı belirlendi.
ROL MODELİ NETFLİX'TEN ÇIKTI
Manisa'da meydana gelen saldırı olayının ardından başlatılan adli süreçte, saldırıyı gerçekleştiren Halil O. (H.O.) isimli çocuğun ifadeleri ve ikametinde yapılan aramalar, kan donduran dijital radikalleşme boyutunu gözler önüne serdi. Zanlının, saldırıyı yaklaşık bir ay öncesinden planladığı belirlendi. H.O.'nun çevresinde kendisine akran zorbalığı uygulayan kişilere duyduğu öfke nedeniyle harekete geçtiği tespit edildi. Zanlının, 1999 yılında ABD'nin Colorado eyaletindeki Columbine Lisesi'ne kanlı silahlı baskını düzenleyen Eric Harris'ten etkilendiği ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde H.O.'nun nihilist eğilimler taşıdığı, radikalleşme sürecinin 2024 yılı itibarıyla belirginleştiği ve kurgusal ile gerçek katliam figürlerini rol model aldığı saptandı. Zanlının, Eric Harris'in yanı sıra Netflix dizisi olan "You" karakteri kurgusal seri katil Joe Goldberg'den etkilenerek saldırıyı bir ay öncesinden tasarladığı değerlendirildi.
EVİNDEN CEPHANELİK VE NAZİ SEMBOLLERİ
Polis ekiplerince H.O.'nun ikamet adresinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen materyaller, şüpheli şahsın zihinsel arka planını ve eylem hazırlığını açıkça ortaya koydu. Adreste yapılan aramalarda şu materyallere el konuldu:
POLİGONDA ATIŞ TALİMİ
Saldırıdan bir ay önce kuzeniyle poligonda atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, halasının oğluna açıkça katliam yapacağını söylediği ancak bu korkunç uyarının ciddiye alınmayarak yetkililere bildirilmediği anlaşıldı. Eylemin hemen öncesinde cep telefonunu sıfırlayarak tüm verileri silen H.O.'nun, Nazi unsurlarından esinlenerek kendi logolarını çizdiği saptanırken, dijital izleri karartma çabası, "Saldırıyı organize eden veya yardım eden başka failler de mi vardı?" sorusunu ve olası bir örgütlü bağlantı şüphesini gündeme taşıdı.
ESKİ OLAYLAR VE BENZERLİKLER
Son dönemde yaşanan benzer eylemler, tehlikenin boyutunu açıkça ortaya koyuyor.
15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, eğitim aldığı okulda babasına ait silahlarla 9 kişiyi öldürdü.
8 Eylül 2025'te ise İzmir'de 16 yaşındaki E.B., yine babasının pompalı tüfeğiyle polis merkezine saldırarak 2 polisi şehit etti.
Edirnekapı surlarında Semih Çelik tarafından işlenen vahşi cinayetler de eklendiğinde, olaylar arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor.
ŞİDDETİN ARKASINDAKİ "DİJİTAL PANDEMİ"
Yaşları 13 ile 17 arasında değişen çocukların karıştığı bu elim hadise, okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra gençlik arasındaki şiddet sarmalını ve bunun arka planındaki dijital etkenleri bir kez daha tartışmaya açtı.
Kriter Dergisi'nde yer alan analizinde konuya değinen Emrah Atilla, fiziksel olarak aileleriyle aynı çatı altında yaşayan gençlerin ruhsal olarak "dijital yetimlik" yaşadıklarına dikkat çekiyor. Gençlerin sanılanın aksine "asosyal" olmadığını, tüm sosyal iletişimlerini ebeveyn denetiminden uzak dijital evrende kurarak "diji-sosyal" bir yapıya dönüştüklerini belirten Atilla, gerçek hayatta varlık gösteremeyen bireylerin şiddet içerikli oyunlar ve videolarla dijital dünyanın "anti-kahramanı" haline geldiğini vurguluyor.
ALGORİTMALARIN ZEHİRLİ ÇEMBERİ
Geleneksel eğitim kurumlarının yerini küresel teknoloji şirketlerinin öneri algoritmalarına bıraktığı bu süreçte TikTok, YouTube, Instagram ve X gibi platformlar genç zihinleri radikalleşme tüneline sokuyor. Nitekim Edirnekapı surlarındaki cinayetlerin arkasında Discord gruplarında yaygınlaşan "İncel" kültürü ve şiddet içerikli animelerin yer alması, dijital mecralardaki dışlanmışlık hissinin nasıl somut bir silaha dönüştüğünü kanıtlıyor.
Diğer yandan Kahramanmaraş ve İzmir'deki faillerin babalarıyla silah atış talimi yapmış olması, aile içi iletişim kopukluğunun vahim bir boyutunu sergiliyor. Çocuklarıyla duygusal bağ kuramayan ebeveynlerin geleneksel bir obje olan "silah" üzerinden temas kurmaya çalışması, ekranda maruz kalınan şiddet virüsünün sokağa taşınmasını hızlandırıyor.
NE YAPILMALI?
Sorunu yalnızca okul kapılarına güvenlik yığarak ya da geleneksel televizyon dizilerine kısıtlama getirerek çözmenin mümkün olmadığı ortada. Yeni nesil konvansiyonel medya yerine içeriğini doğrudan Netflix, HBO, Disney gibi uluslararası dijital platformlardan tüketiyor. Dijital pandemiye karşı toplumsal düzeyde "kolektif ebeveynlik" bilincinin kuşanılması ve şu radikal adımların atılması büyük önem taşıyor.
Sahada ve masada atılması gereken öncelikli adımlar şöyle sıralanıyor:
Müfredata Entegre Dijital Etik: Dijital medya okuryazarlığının haftalık bir ders saatiyle sınırlı kalmayıp tüm müfredatın geneline yayılması.
Dijital İçerik Regülasyon Kurumu: Yayın platformlarındaki şiddet unsurlarını denetleyecek bağımsız bir kurulun ihdası ve yaptırımların BTK kanalıyla uygulanması.
Çocuk SIM Kartı ve Yaş Sınırı: 16 yaş altı bireylerde takip sistemli SIM kart kullanımının yasal zorunluluk hâline getirilmesi; Discord ve Telegram gibi mecralar yerine yerli alternatiflerin teşvik edilmesidir.
Sanal Harcama Kısıtı: PUBG ve Roblox gibi oyunlardaki yaş sınırlarının sıkı takibi; market hediye kartları ile ulaşım kartlarının oyun içi satın alımlarda +18 yaş kuralına tabi tutulmasıdır.
Dinamik Kimlik Güvenliği: Sabit T.C. kimlik numaraları yerine süreli ve kuruma özel referans kodlarıyla veri sömürüsünün önüne geçilmesi.
Siber Takip ve Kırmızı Alarm: Siber istihbaratın sosyal mecralarda kriz üretebilecek anahtar kelimeleri anlık filtreleyerek kolluk kuvvetlerini harekete geçirmesi.
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