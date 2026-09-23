Kozinoğlu'nun önce tek kişilik koğuş istediğini, ancak buradan 3 kişilik koğuşa geçtiğini belirten Vatan, Kozinoğlu'nun "Ben zaten kumpasa geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum" dediğini aktardı.

Vatan, ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevine ilk getirildiği günlerde kısa sürede tahliye olacağını düşündüğünü, bunun üzerine Kozinoğlu'nun dilekçe vererek "Ben burada kalamam" dediğini anlattı.

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut ve Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Kozinoğlu'nun kalp hastası olduğuna dair bilgiler bulunmadığını, sadece idrarından kan geldiğini koğuşta doktorlara bildirdiklerini belirten Vatan, 11 Kasım 2011 günü koğuşta kalan Kozinoğlu'nun 13 Kasım 2011'de hayatını kaybettiğini aktardı.

Olcay, Osman Sınav'ın dizinin yapımcılığını bırakmasından sonra çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekerek, "Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu" ifadesini kullanmıştı. Olcay, dün Silivri Adliyesi'ne gelerek soruşturma savcısına ifade verdi.

Gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ENVER ALTAYLI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifade veren FETÖ hükümlüsü eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında tutuklama kararı çıktı. Aynı zamanda FETÖ hükümlüsü olan Altaylı, Gülen'e yazdığı mektupta, "Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır" ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef almıştı.