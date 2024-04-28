Görüşme ileri tarihte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ve Başkan Joe Biden ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği anlaşıldı. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir" ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY PAYLAŞTI

Bu arada Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkilinin CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'a açıklama yaptığı bilgisi paylaşıldı. Paksoy, Beyaz Saray yetkilisinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak programlarımızı uyumlu hale getiremedik. Şu anda duyuracağımız bir ziyaretimiz yok" dediğini aktardı.