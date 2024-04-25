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Yok böyle kira: Günlüğü 1 milyon TL

Bodrum’da yazlık fiyatları yeni sezona zamlı başladı. Günlük 2 bin 500 liraya da 1 milyon liraya da ev var.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Yok böyle kira: Günlüğü 1 milyon TL

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Bodrum'da yeni sezonla birlikte sezonluk daire ve villa fiyatlarında artış yaşandı. TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, "Sezonda konutlarda günlük kiralık bedeli 2 bin 500 liradan başlıyor, villalarda ise bu rakam 1 milyon liralara kadar çıkıyor" dedi.

Ev ve villa kiralayan kişilerin, otellerde olduğu gibi erken rezervasyon yapmadığını belirten Demir, "Villalardaki doluluk oranı henüz tatmin edici orana ulaşmadı ve hâlâ rezervasyon akışı devam ediyor. İç pazarda rezervasyonlar genelde son dakikaya kalıyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde sezonda villa ve konutlara talep fazla" diye konuştu. Haziran'da Kurban Bayramı'nın da etkisiyle doluluk oranlarında artış yaşanacağını söyleyen Demir, şöyle devam etti: "Mayıs ayı itibarıyla Avrupa ve Moskova uçuşları başlıyor. Arap Yarımadası'ndaki uçuşlar Haziran'ın ilk haftası başlıyor ve genellikle Eylül'ün ortası gibi son buluyor. Kurban Bayramı'yla iç pazarın da dahil olmasıyla doluluklar o dönemde yüzde 90 ve yüzde 100 seviyelerine ulaşıyor."

AYLIK 25 MİLYON TL
Yazlık kiralarında başı Bodrum çekiyor. Emlak sitelerinde yer alan ilanlara göre, aylık kiralar 25 milyon liraya kadar çıkıyor. Cennet Koyu'nda deniz manzaralı 350 metrekarelik 5 artı 1 dubleks villa için bu tutar isteniyor.

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