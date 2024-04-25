Paramparça!

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg (84), 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile Balıkesir Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi. 17 Haziran'da doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları kaybolduktan 130 gün sonra 24 Ekim 2023'te sonlandırıldı.

MUHTAR GÜLAY BULDU

Bütün umutlar tükenmişken 312 gün sonra önceki gün Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait eşyalar ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarını görünce ekiplere haber verdi. İncelemelerde 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar, Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde ulaşım kartları, sürücü belgesi ve kimlik kartı ile kahverengi cüzdan ve paralar çıktı. Korhan Berzeg'in pantolonun üst kısmının bütün halde olduğu ancak paça kısımlarının parçalandığı, bulunan kemikler arasında kafatasının olmadığı öğrenildi.