Emekliye yeni maaş

Yaklaşık 16 milyon emekli bir yandan Mayıs'ta açıklanacak destek paketini beklerken, diğer yandan da Temmuz'da maaşının nasıl değişeceğini merak ediyor. Temmuz'da aylıklara yansıtılacak zam oranında enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bu artışların yanı sıra ek iyileşme konusu da ele alınacak. Hem zam oranları hem de ek iyileştirmeler Temmuz'da belli olacak ancak ipuçları da geliyor. İşte detayları...



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İlk 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.06 zam oluşurken, geriye 3 veri daha kaldı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahminleri Nisan için yüzde 3.25, Mayıs için yüzde 3, Haziran için yüzde 2.54 oldu. Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.48 olarak gerçekleşecek.



MEMUR EMEKLİLERİNİN ARTIŞI NE OLACAK?

6 aylık enflasyon tahminlerine göre memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.11 olacak. Bu durumda Temmuz zammı yüzde 10 zam ve enflasyon farkıyla yüzde 20.02'yi bulacak.



REFAH PAYI UYGULANIR MI?

Çalışmalar kapsamında ele alınacak formüllerden biri hem geçen yıl Ocak ve Temmuz'da hem bu yılın Ocak ayında uygulanan refah payı olacak. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Refah payıyla birlikte bu artışın eşitlenebileceği üzerinde duruluyor. Bu kapsamda memur emeklilerinin artışı SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilere refah payı eklenerek zam oranlarının yükseltilmesi mümkün.



TABAN AYLIKLAR ARTAR MI? SEYYANEN ZAM GELİR Mİ?

Temmuz ayı zam döneminde taban aylık ödemesinin artırılması da ele alınacak. Eğer taban aylıkta artış kararı alınırsa, oran için enflasyon verileri en önemli kriter olacak. 6 aylık enflasyon yansıtılırsa TÜFE tahminlerine göre taban aylık 12 bin 548 lirayı bulabilecek. Yıl sonu enflasyon hedefi yansıtılırsa 13 bin 600 liraya ulaşacak. Emeklilere yönelik çalışmalarda masaya yatırılacak formüllerden biri de kök aylıkları taban aylıktan az olanlara yönelik olacak. Burada bir seyyanen artış söz konusu olabilecek. Ek iyileştirme Temmuz'da masaya yatırılırken, gündeme gelen 3 formülden hangisinin ya da hangilerinin uygulanacağı bu tarihte belli olacak.



KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİYOR?

e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök maaşı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi belirtiyor. Hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.



ZAM HESABI NASIL YAPILACAK?

Refah payı, taban aylık artışı gelirse hesaplama nasıl değişecek? SSK ve Bağ-Kur'lulara halen en az 10 bin lira yatırılırken, enflasyon zammı bu tutara değil kök aylıklara yansıtılacak. Hesaplanan tutara yeni maaşın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam taban aylığın altındaysa taban aylık, üstündeyse hesaplanan tutar emekliye ödenecek. Örneğin; kök aylığı 9 bin lira olan bir SSK emeklisi, 360 lira (9.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyor. Bu emeklinin yeni kök aylığı eğer Temmuz zammı yüzde 25.48 olursa 11 bin 293 lira 20 kuruşa, ek ödemesi 451,73 liraya (11.293,20 TL'nin % 4'ü) çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 744 lira 93 kuruş (11.293,20 + 451,73) olacak.



REFAH PAYI, TABAN AYLIK ARTIŞI GELİRSE HESAPLAMA NASIL DEĞİŞECEK?

Eğer refah payı gelirse emeklinin kök aylığına 6 aylık enflasyon oranı yerine, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılarak Temmuz ayı kök aylığı bulunacak, ek ödeme de bu tutar üzerinden hesaplanacak. Örneğin; Temmuz zammı yüzde 25.48 çıkar ve 4.52 puanlık refah payıyla birlikte zam oranı yüzde 30 yapılırsa, 9 bin lira olan kök aylık 11 bin 700 lira (9.000 TL'nin % 30 artırılmış hali), yeni ek ödeme 468 (11.700 TL'nin % 4'ü) olacak. Yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 168 lira olacak. Taban aylık artışı yapılması halinde de emeklinin yeni kök aylığı ve ek ödemesi hesaplanacak. Bu hesap sonrası çıkan tutar yeni taban aylıktan az ise emekliye yapılacak ödeme yeni tutara tamamlanacak.

MEVZUATA GÖRE KİM, NE ALACAK?

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Kök aylıklara ilk 6 aylık TÜFE oranında zam

- Memur emeklileri: Yüzde 10 zam + ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark



EK İYİLEŞTİRME FORMÜLLERİ

- Temmuz zammına ilave refah payı

- Kök aylığa seyyanen artış

- Taban aylık artışı



6 AYLIK TÜFE % 25.48 ÇIKARSA

- SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 25.48

- Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 9.11

- Memur ve emeklisi artışı (Zam+fark): % 20.02

- En düşük memur maaşı: 39.439,02TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 17.692,76TL

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