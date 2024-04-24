Sıtmaya dikkat

Sıtma, insandan insana dişi anofel sineklerinin ısırmasıyla bulaşıyor. Hayatı tehdit ediyor. Önlenebiliyor. Tedavi edilebiliyor. Dr. Meltem Öner Karaçay, DSÖ'e göre dünya nüfusunun yarısının sıtma riski altında olduğunu, sıtma vakalarının ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz'de görüldüğünü belirtiyor. "Risk altındakiler arasında 5 yaşın altındaki çocuklar, hamile kadınlar, AIDS'li hastalar ve turistler sayılabilir. Semptomlar sivrisineğin ısırmasından 10-15 gün sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler ateş, baş ağrısı ve titremedir. P. falciparum sıtması 24 saat içinde tedavi edilmezse ölüme yol açabilir. İlaç tedavisi düzenlenir" diye konuşuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN