Simp’son’ uyarı

Simpsonlar, özel bir bölümünde yine ilginç kehanetler ortaya attı. Homer, ailesine Üçüncü Dünya Savaşı konusunda şakalar yaptı. Nükleer silahların geliştirilmesinden bu yana uluslararası liderlerin birbirlerine yönelik tehditlerin arttığını anlattı. Ortadoğu merkezli bir nükleer saldırının ardından Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkacağını açıkladı. Simpsonlar'daki bu replikler, başta ABD olmak üzere Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı. Bu ilginç dizi, İkiz Kuleler'e yapılan saldırıyı, Trump'ın Başkan olacağı ve sonrasında tutuklanacağı gibi yüzlerce kehaneti ortaya atmıştı.

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