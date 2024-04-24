Nicolas Valentini kadro dışı kaldı!

Gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah- Beyazlıların son olarak Arjantin'de Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini ile anlaştığı iddia ediliyordu. Valentini'nin Arjantin ekibinde kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. TYC Sports'a konuşan Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, "Nicolas Valentini takımda ve grubumuzun bir parçası. O mükemmel bir oyuncu. Onunla sözleşme yenilemeyi tabii ki istedik ama şu anda bu mümkün olmadı. 31 Aralık tarihine kadar bizimle. Bana sorarsanız her oyuncunun takımda kalmasını isterim" diye konuştu.

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