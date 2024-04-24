Kara Nisan

Fenerbahçe için Nisan ayı kabus gibi geçiyor. Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, Şubat ayında Ankaragücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi. Nisan ayında önce Süper Kupa'ya veda etti. Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıkan Kanarya, maçın başında sahadan çekildi. Kupayı ezeli rakibine elleriyle verdi. Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında 11 Nisan'da Olympiakos'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, 1 hafta sonra ise rakibine penaltılarla elenerek Avrupa defterini de kapattı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'deki son maçında ise Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

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