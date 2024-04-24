Geleceği kodlayanlar buluştu

BSH Türkiye ve Kodluyoruz Derneği iş birliği ile yürütülen "Geleceği Kodlayanlar" programından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yeni eğitim videoları yayınlandı. Yenilenen www.makersoftomorrow. online sitesinde yer alan videolar güncel kodlama ve robotik programlarının kullanımını uygulamalı olarak aktarıyor. Ders videolarında uzman eğitmenler adım adım programları ve uygulamaları detaylı olarak aktarıyor. Yaş grupları ve içeriklerine göre gruplanan videolar sayesinde çocuklar evde veya okulda online olarak güncel programlar ve uygulamalarla tanışabiliyor. Yıl boyu düzenli olarak yeni eğitimlerin ekleneceği site çok yakında ebeveynlere özel içeriklerle de dijital okuryazarlığı desteklemeye devam edecek.



26 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Gelecek yüzyılın temel becerilerini kazandırma hedefiyle yola çıkan Geleceği Kodlayanlar kapsamında yüz yüze ve online atölyelerle 5 bin 500 kişiye ulaşılırken, web sitesi üzerinden 26 bin kullanıcı eğitim setlerinden faydalandı.

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