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Borsaya 'çocuk' akını

1 yılda borsadaki yatırımcı sayısı yüzde 94.2 artışla 8.2 milyona çıkarken, en fazla büyüme 0-14 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki yatırımcı sayısı yüzde 471.8 artışla 89 bini aştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Borsaya ’çocuk’ akını

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Borsa İstanbul'da, çocuk yatırımcı sayısı rekora koşuyor. Son 1 yılda, borsadaki yatırımcı sayısı yüzde 94.2 artarak 8.2 milyonu geçti. Yatırımcı sayısındaki en büyük artış 0-14 yaşta oldu. Bu yaştaki yatırımcı sayısı yüzde 471.8 artarak 89 bin 152'ye çıktı. Portföy büyüklüğünde de en büyük artış 0-14 yaş grubunda görüldü.

Yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü son 1 yılda yüzde 109.5 artarak 866.5 milyar liradan 1 trilyon 815 milyar liraya çıktı. 0-14 yaş grubundaki yatırımcıların portföylerinin yüzde 319.2 artarak 768 milyon liradan 3 milyar 220 milyon liraya çıktığı gözlendi. Borsa İstanbul'da yatırımcı başına ortalama portföy büyüklüğü 221 bin 331 lira olurken, 0-14 yaş grubunda bu ortalama 36 bin 118 lira olarak gerçekleşti. Ebeveynlerin, eğitim hayatlarının finansmanı için bu yaş grubundaki çocuklara yatırım amaçlı hisse senedi aldığını belirten uzmanlar, bu ilginin artarak devam ettiğini belirtiyor. Halka arzlardan daha fazla hisse senedi almak isteyenler de bu yolu seçiyor.
OKTAY ÖZDABAKOĞLU

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