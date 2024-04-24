SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Türkiye Kupası Yarı Final maçında A.Gücü ile berabere kaldı

4 gün önce rakibini ligde 2-0 ile geçen Beşiktaş yarı finalin ilk ayağında avantajı kaptı. Kartal, evinde kazanırsa adını finale yazdıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 14:11
Beşiktaş Türkiye Kupası Yarı Final maçında A.Gücü ile berabere kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 16. dakikada Bassogog, Flips ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girdi ve arka direğe ortasını açtı.

MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 0 BEŞİKTAŞ | ÖZET İZLE

Arka direkte boş kalan Ali Sowe topu ağlara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kararı sonrası iptal edildi. 26'da kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalan Ali Sowe'un şutu üstten auta çıktı. 35'te Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı. 4 dakika sonra Tolga Ciğerci direği geçemedi.

MUÇİ KALEYİ TUTTURAMADI
47'de Masuaku'nun yaptığı ortada penaltı noktasında boş kalan Muleka'nın vuruşu üstten auta çıktı. 69'da hızlı gelişen Beşiktaş atağında Muçi'nin ceza yayı üzerinden sert şutu çerçeveyi bulmadı. 87'de Beşiktaş etkili geldi. Jackson Muleka ceza sahasına girip son çizgiye indi ve ortasını açtı. Mujakic, Muleka'nın çevirdiği topa son anda müdahale ederek mutlak golü engelledi. Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı. 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç sonrasında finale yükselen takım belli olacak.

UMUT MERAŞ'A BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, A.Gücü maçına ilk 11'de başladı. 45 dakika boyunca kötü bir futbol sergileyen tecrübeli oyuncuya sosyal medyadan tepki vardı. Beşiktaşlı taraftarlar, "Umut Meraş acilen bu takımdan gönderilmeli" yorumunu yaptı.

MERT'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR
Ankaragücü ile oynanan lig maçında Beşiktaş kalesini Ersin Destanoğlu korumuştu. 1 maçlık aranın ardından Mert Günok kaleyi devraldı. Ankaragücü ile dün gece oynanan maçta kalesinde güven veren tecrübeli kaleci kritik kurtarışlara imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!
SON DAKİKA