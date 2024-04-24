Beşiktaş Türkiye Kupası Yarı Final maçında A.Gücü ile berabere kaldı

Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 16. dakikada Bassogog, Flips ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girdi ve arka direğe ortasını açtı.

Arka direkte boş kalan Ali Sowe topu ağlara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kararı sonrası iptal edildi. 26'da kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalan Ali Sowe'un şutu üstten auta çıktı. 35'te Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı. 4 dakika sonra Tolga Ciğerci direği geçemedi.

MUÇİ KALEYİ TUTTURAMADI

47'de Masuaku'nun yaptığı ortada penaltı noktasında boş kalan Muleka'nın vuruşu üstten auta çıktı. 69'da hızlı gelişen Beşiktaş atağında Muçi'nin ceza yayı üzerinden sert şutu çerçeveyi bulmadı. 87'de Beşiktaş etkili geldi. Jackson Muleka ceza sahasına girip son çizgiye indi ve ortasını açtı. Mujakic, Muleka'nın çevirdiği topa son anda müdahale ederek mutlak golü engelledi. Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı. 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç sonrasında finale yükselen takım belli olacak.

UMUT MERAŞ'A BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, A.Gücü maçına ilk 11'de başladı. 45 dakika boyunca kötü bir futbol sergileyen tecrübeli oyuncuya sosyal medyadan tepki vardı. Beşiktaşlı taraftarlar, "Umut Meraş acilen bu takımdan gönderilmeli" yorumunu yaptı.



MERT'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR

Ankaragücü ile oynanan lig maçında Beşiktaş kalesini Ersin Destanoğlu korumuştu. 1 maçlık aranın ardından Mert Günok kaleyi devraldı. Ankaragücü ile dün gece oynanan maçta kalesinde güven veren tecrübeli kaleci kritik kurtarışlara imza attı.