Ayrılığa ’Alışık’

Hafsanur Sancaktutan'ın yeni aşka yelken açtığı haberleri Mart ayında gündeme gelmişti. Güzel oyuncunun, Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin arkadaşlığı kısa sürdü.

GÖRÜŞMEYİ KESTİLER!

Başlarda iyi giden ve birbirleriyle görüşmekten büyük keyif alan Sancaktutan ve Alışık'ın aşkları çıkmaza girdi. İkili, son dönemde görüşmeyi tamamen kesti. Cesur sahnelerle tanınan Sancaktutan aşk konusunda sorular gelince "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" demişti.