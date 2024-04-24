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A Spor’da zorlu randevu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Karagümrük’ü ağırlayacak. 20.30’da başlayacak zorlu maç A Spor’dan naklen yayınlanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
A Spor’da zorlu randevu

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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün saat 20.30'da Karagümrük'ü konuk edecek. Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bordo- Mavililer, taraftarı önünde çıkacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Fırtına'da hafif sakatlıkları bulunan Trezeguet ve Fountas'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor bu sezon kupaya 4. turda başladı. Bu turda Çorum FK'yı 3-1'le geçen Fırtına, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Kupayı daha önce 9 kez müzesine götüren Trabzon Avcı yönetiminde 10. şampiyonluğunu istiyor.

HEDEFİ BİR İLKİ BAŞARMAK
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.

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