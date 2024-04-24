23 Nisan bayramında çocuk festivali kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), gerçekleştirilen Çocuk Sanat Festivali etkinlikleri Türk Telekom desteği ile yapıldı. 20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivaldeki Türk Telekom Çocuk Alanı'nda; çocuklar, kukla tiyatro gösterileri, illüzyon gösterileri, dijital karikatürist, atlı karınca gibi eğlenceli etkinliklerle keyifli anlar geçirdi.

Çocukların sevdiği aktivitelerden Türk Telekom Çocuk Alanı'nın da içinde yer aldığı AKM Çocuk Sanat Festivali'nde; atlı karınca, sürpriz hediyeli yarışmalar, "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval Kukla Tiyatrosu", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Gizemli Bir Gece Kukla Tiyatrosu", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Şarkı Yarışması Kukla Tiyatrosu", "Sihir Bakanı İllüzyon" gösterileri sergilendi. Gösterilerde çocuklar Süper Patates ve Kaçak Bezelye arasında geçen maceralara şahit olurken, çok sayıda sürprizle karşılaştı ve oyunların içinde interaktif deneyimler yaşadı. "Sihir Bakanı İllüzyon Gösterisi"nde ise çocuklar Sihirbaz Okulu'nun Sihir Bakanı ile unutulmaz bir illüzyon gösterisinin bir parçası oldu.