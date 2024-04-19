Kuşkonmaz hastalık olmaz

Yeşil, mor, pembe ve beyaz gibi farklı renklerde olabilen kuşkonmaz, 15. ve 17. yüzyıllardan günümüze ilaç olarak kullanılıyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, kuşkonmazın mucize faydalarını anlatıyor:



Antioksidan deposudur. Serbest radikalleri indirgeyerek bağışıklığımızı korur. Hastalanmamızı engeller.

İçerdiği antosiyanin adı verilen pigmentler kan basıncını düşürerek kalp sağlığını destekler. Kalbi güçlendirir.

Kolon kanseri başta olmak üzere kanserleri önlemeye yardımcıdır.

İçeriğindeki lif sindirim sistemini yoğun çalıştırarak güçlenmesini ve temizlenmesini sağlar.

Böbrekteki aktiviteyi yükselttiğinden idrar söktürücüdür.

Kemik erimesini önlemeye yardımcı olabilir.

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