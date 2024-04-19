Eczacıbaşı bırakmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit 5-1'lik üstünlüğü yakaladı. 16-16'lık eşitliği yakalayan Fenerbahçe 19-17 öne geçmesine rağmen setin son bölümünde etkili olan Eczacıbaşı, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci setin de ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip 10-6 öne geçti. Moladan iyi dönen Fenerbahçe skoru 12-12'ye getirdi. İkinci setin ortasında sarı-lacivertli ekip, servislerde basit hatalarla sayılar kaybetti. Son bölümde hücumda etkili olan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Eczacıbaşı seti 25-21 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü set çekişmeyle başladı. 6-6'nın ardından Fenerbahçe 8-6 öne geçse de 3-0'lık seri ile rakibine cevap veren Eczacıbaşı molaya 9-8 önde girdi. Setin son bölümünde Boskovic'in smaçlarıyla hücumda etkili olan Eczacıbaşı, son seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Serinin son maçı 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ev sahipliğinde saat 19.00'da yine aynı salonda oynanacak. Kazanan takım, şampiyonluğa ulaşacak.