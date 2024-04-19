Ben’deniz’ Bade!

Bade İşcil, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yazın yaklaşmasına yakın kendini forma sokan güzel oyuncu, yürüyüşlerini sıklaştırdı. Sıcak havadan dert yanan oyuncu bir ara deniz kenarına doğru gidip yüzünü suyla yıkadı. Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen İşçil, "Öyle haberler çıkmış, zaten gerekli açıklamayı da yaptım. Sadettin Saran'ı da Fenerbahçe başkanı olma durumu vardı, oradan ismini duymuştum. Tanışmışlığımız vardır herhalde, bilemedim. Arkadaşlar yanımda illaki birinin olmasına gerek yok, ben kendim de mutluyum. Adı konmuş hiçbir şey yok, gerçekten söylerim olduğunda, tık yok şu an..." sözleriyle yine merak uyandırdı.

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